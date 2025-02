Prequel, ktorý dorazí na Prime Video koncom roka 2025, priblíži stredoškolské roky Elle Woodsovej pred jej odchodom na Harvard.

Legendárna „Pravá blondínka“ sa už čoskoro dočká svojho prequelu. Hlavnú úlohu Elle Woodsovej však tentoraz nezohrá Reese Witherspoon, ale jej mladšia kolegyňa Lexi Minetree. Seriál, ktorý bude mať premiéru na Prime Video koncom roka 2025, priblíži stredoškolské roky Elle Woodsovej pred jej odchodom na Harvard.

Reese Witherspoon si dala záležať na tom, kto ju v mladšej verzii stvárni, a sama sa osobne zúčastnila konkurzov. „Po tom, čo sme videli neuveriteľné množstvo talentovaných herečiek uchádzajúcich sa o úlohu Elle v novom prequelovom seriáli na @PrimeVideo, sme konečne našli našu Elle. A dnes túto úžasnú novinku môžem oznámiť ja sama! Zoznámte sa s @leximinetree,“ napísala Reese na svojom Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Lexi sa o svoje nadšenie podelila s rovnakým videom ako jej kolegyňa. V popise poďakovala rodine, tvorcom seriálu, samotnej Reese, a dokonca aj svojej kaderníčke – práve tá ju ešte v máji minulého roka premenila na blondínku. Lexi je totiž prirodzene brunetka, čo by pri tejto ikonickej úlohe len ťažko prešlo.

Pre Lexi Minetree to bude prvá hlavná rola, hoci, ako informuje Variety, objavila sa už v niekoľkých seriáloch, napríklad Vražda Murdaughových: Skandál na jihu či The Paramedic Who Stalked Me.