Tvorcovia zverejnili trailer na nových Šmolkov.

Už toto leto prichádzajú do kín noví Šmolkovia. Animované postavičky nadabovali známe mená z Hollywoodu. Úlohy Šmoulinky sa zhostila Rihanna.

Speváčka na svojom Instagrame najskôr zverejnila krátky teaser. Vo videu posiela Šmoulinka pusu a upútavka odkazuje na to, že trailer zverejnia nasledujúci deň. Fanúšikovia v komentároch píšu, že sa najskôr domnievali, že ide o teaser na nový album. Rihanna k videu však napísala: „V mojej modrej ére.“

Vyzerá to však, že sa novej hudby od Riri predsa dočkáme, no nie tak, ako sme predpokladali. Speváčka totiž pracovala aj na soundtracku k filmu a už v traileri počuť jej hit Don't Stop The Music či cover verziu na song Heaven Is a Place on Earth od Belindy Carlisle.

Dnes vyšiel aj spomínaný oficiálny trailer. Rihanna sa v ňom predstavila v dabingovej úlohe Šmoulinky, ktorá je rozprávačkou príbehu. Pri príležitosti novej hereckej skúsenosti si zmenila aj svoju ikonickú profilovú fotku. Kresba známej postavičky bola doteraz nakreslená čiernou ceruzkou. Po novom je tvár modrá a vlasy žlté. Odkazuje tým na svoju novú hereckú úlohu.

Okrem speváčky sa vo filme predstavia James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris či Xolo Maridueña s Kurtom Russellom a Johnom Goodmanom. Do amerických kín príde animák 18. júla.