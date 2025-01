A$AP Rocky sa postavil pred súd za streľbu, hrozí mu dlhoročné väzenie. Podporiť ho prišla aj Rihanna

Známy raper ASAP Rocky sa 29. januára (streda) opäť dostavil na súd v Los Angeles, pri svojom boku mal aj svoju dlhoročnú partnerku, speváčku Rihannu, s ktorou majú dve deti. Rihanna počas celého súdneho pojednávania sedela s jeho rodinou.

Raper čelí obvineniam až z dvoch prípadov ublíženia na zdraví. Podľa prokuratúry mal pred štyrmi rokmi vytiahnuť zbraň na svojho bývalého priateľa Terella Ephrona (známy aj ako ASAP Relli) a následne naňho vystreliť, píše portál BBC.

Raper obvinenia odmieta a jeho právnici sa k celému prípadu vyjadrili, že ide o vykonštruovaný prípad s cieľom získať peniaze. Súdny proces sa začal 24. januára v Los Angeles. Ak by mu bola uznaná vina, skončil by vo väzení až na 24 rokov. Verdikt bude v rukách 12-člennej poroty.

Rapper A$AP Rocky’s trial for felony assault charges is underway. Here’s what you need to know about the case, the key players, and what’s at stake. https://t.co/t2SGYIr1Ni pic.twitter.com/hbqd3GipHn