Jan má 26 rokov a založil firmu na výrobu hrncov s miliónovými obratmi: „Pokazili sme hneď prvú sadu“ (Rozhovor)

Jan Fabini má 26 rokov, dostal sa do zoznamu mladých, úspešných ľudí Forbes 30 pod 30, no verí, že je ešte len na začiatku kariéry.

Jan Fabini má 26 rokov a už 6 rokov vedie spoločnosť Fabini, ktorá vyrába a predáva kuchynský riad. Nedávno sa dostal do zoznamu magazínu Forbes 30 pod 30 ako jeden z úspešných mladých Čechov, aj keď on toto označenie nemá rád a tvrdí, že na to, aby bol úspešný, potrebuje so svojou firmou dokázať ešte veľa. Má už asi 80-tisíc zákazníkov, z ktorých 75 % pochádza z Česka a zvyšok zo Slovenska.

Spoločnosť Fabini minulý rok vygenerovala tržby na úrovni šesť miliónov eur, ale ako Jan tvrdí, vôbec to z neho boháča nerobí. Ako sa jeho život zmenil, keď už v dvadsiatich rokoch viedol firmu, ako sa vyrovnával s tlakom a očakávaniami, aké chyby urobil na začiatku a čo ho prekvapilo na desiatkach Slovákov a Čechov, ktorým oznámil, že im predal chybný produkt?

Zdroj: Archív: Jan Fabini

Chcem si kúpiť kvalitný hrniec, no nepoznám tvoju značku Fabini. Väčšina ľudí pozná Tescoma, Tefal, Berlinger Haus či Zepter. Urobím chybu, keď si kúpim niektorý z ich hrncov?

Ja by som osobne preferoval iné značky, ale keby som už hľadal niečo dostupné, tak by som si zvolil Ikeu.

Keď sme vydali našu prvú sadu hrncov z viacvrstvovej nerezovej ocele, predávali sme ju s lepším dizajnom za menej ako polovičnú cenu než aká bola bežne na trhu.

Čím sú tvoje produkty odlišné?

Vieme, že na trhu ľudia nájdu aj iné kvalitné produkty, v tomto sme skromní. Snažíme sa len dosiahnuť to, aby sme boli pre zákazníka skvelou voľbou. Cenovo a kvalitne sa pohybujeme vo vyššom strednom segmente. Napríklad, keď som spomenul Ikeu, tak v porovnaní s nimi máme kvalitnejší materiál. Prioritne pracujeme s viacvrstvovou nerezovou oceľou.

Tá má vyššiu životnosť a iný tepelný rozvod. To spoznáš už v momente, keď taký produkt vezmeš do ruky. Naše produkty sa odlišujú aj v dizajne a zameriavame sa aj na detaily, ako pohodlnosť rukovätí či výrobu produktov bez nitov, takže tam neostávajú kúsky jedla a nečistôt.

O koľko percent sú tvoje produkty vo vyššej cenovej kategórii?

Tak napríklad Zepter, ktorý si spomenul, je výrazne drahší, tam si kupuješ veľmi špecifickú značku. My sme možno o 30 % drahší ako Tescoma. Ponúkame prémiovejšie produkty, ale nechceme pôsobiť ako luxusný produkt pre vybraných ľudí.

Zdroj: Archív: Jan Fabini

Ako dlho mi vydržia tvoje hrnce?

Keď ide o viacvrstvovú nerezovú oceľ, môže vydržať aj desiatky rokov. Keď je reč o nepriľnavých povrchoch, vydržia niekoľko rokov, tam je ich strop.

Ty si si v 19 rokoch uvedomil, že na českom trhu nie je nejaký typ hrncov, ktoré vyrábate práve vy? Do vášho príchodu na trh neboli také kvalitné hrnce v takej cenovej relácii?

Platilo to predtým a platí to aj dnes. Mám pocit, že trh s kuchynským riadom sa vôbec nemení. Varenie je veľká súčasť našich životov, ale tie produkty, s ktorými ľudia varia, nie sú zaujímavé a keď aj niektoré sú, tie značky o nich dostatočne neinformujú. Nepovedia ti, na čo slúži ktorý typ riadu a ako ho treba používať.

Keď si ľudia chcú kúpiť panvicu, idú do supermarketu, kúpia niečo, čo vydrží dva roky a takto idú dookola. Keď sme vydali našu prvú sadu hrncov z viacvrstvovej nerezovej ocele, predávali sme ju s lepším dizajnom za menej ako polovičnú cenu než aká bola bežne na trhu.

Ako si tak rázne dokázal znížiť cenu?

Nemáme distribučné náklady. Náš riad predávame my sami cez e-shop. Nemáme kamenný obchod a ani ich nepredávame cez nejakú sieť obchodov. Odstránili sme prostredníka. Zároveň sme verili, že na začiatku budeme vedieť ako menšia firma fungovať aj s menšou maržou.

Spomínal si, že firmy nekomunikujú zákazníkom, ako správne používať kuchynský riad. Používame ho nesprávne?

Ľudia až príliš často používajú zo strachu z pripálenia jedla nepriľnavé povrchy, keď by mali používať viac nerezovú oceľ či liatinu. Keď je surovina v hrnci, netreba s ňou hneď hýbať, ale dať jej čas. Ak sa aj trošku prichytí, vtedy vznikajú tie správne chute. Pri varení treba myslieť aj na to, že nie je správne riad prehrievať. Mali by sme variť na 75-80 % výkonu sporáka.