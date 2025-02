TEST obyčajných rožkov: Ktorý by sme na desiatu určite nechceli a ktorý skončil priemerne, aj keď stojí 3x viac ako ostatné?

Vyskúšali sme 8 rožkov z 8 rôznych supermarketov a obchodov. Ktorý z nich bol najlepší?

Kto nemá rád rožky? My nikoho takého nepoznáme, a preto sme sa rozhodli vybrať, ktorý chutí najlepšie. Po tomto článku budeš vedieť, aké rožky si máš nakúpiť na dovolenku, na výlet či na slnečný deň k vode.

Ráno sme nakúpili rožky a podávali ich pekne čerstvé štyrom kolegom tak, že nevedeli, ktorý je z akého obchodu. Nakupovali sme postupne v Kauflande, Lidli, Tescu, Bille, Terne, Kraji a v Coope. Inými slovami, vyberali sme všetky základné a najrozšírenejšie hyper a supermarkety na Slovensku a ignorovali sme pekárne, pretože to je samostatná kapitola.

Zdroj: Archív: Dominik Vetrák

Yeme sme sa rozhodli z porovnania vynechať. Ich rožky totiž stoja oproti ostatným trikrát viac. Je jasné, že ich produkt bude mať mnohé výhody, a tak bude férovejšie, ak ti o jeho kvalitách povieme v bonusovej sekcii.

Ako sme testovali?

V Refresher kuchynke sme na stôl vyložili osem tanierov. Na každom boli aspoň dva rožky. Všetci štyria testeri postupne ochutnávali z tanierov sedem druhov rožkov a po každom spísali niekoľko poznámok a celkové hodnotenie. Testujúci nevedeli, ktorý rožok je ktorý a nemohli favorizovať svoj obľúbený. Ich hodnotenia sme spriemerovali a vybrali zaujímavé opisy chutí jednotlivých produktov.

Zdroj: Archív: Dominik Vetrák

7. Coop

Pri myšlienke na test rožkov mnohých asi napadne to isté, čo mne: „Veď sú to obyčajné rožky, no ako asi budú chutiť? Všetky rovnako.“ Lenže som sa mýlil a rozdiely dokážu byť obrovské.

„Tento by mi dali zadarmo k staničnej fazuľovici.“ Dobre, Peter, nemusel si začínať tak chladnokrvne. Bohužiaľ pre Coop a ich rožky, jeho komentár odráža sentiment ostatných testerov, z ktorých sa tento rožok nepáčil žiadnemu.

„Smrdí ako detské nohy, spotené. Ťažko sa prežúva, má nevýraznú chuť, je príliš hustý a nemá chrumkavú kôrku. Celý je taký ako keby nedorobený, alebo zle urobený. Nie je čerstvý podľa mňa.“ Nepríjemný zápach spomínali všetci naši testeri. Je možné, že sa Coopu len nepodarila várka. V každom prípade však s prehľadom ovládli dno rebríčka. Jedna kolegyňa vyzerala, že nám ho asi vráti na stôl, čím by ale automaticky ukončila celý test, takže sme jej vďační, že sa s tým popasovala a udržala ho v sebe.

Rožok z Coop Zdroj: Archív: Dominik Vetrák

6. Kraj

Rožok z Kraja neohúril vôňou, ale zato viacerých potešil svojou chrumkavosťou. „Bol bez vône a bez výraznej chuti.“ Pre niektorých bol až príliš tvrdý a nakoniec sa všetci zhodli, že bol zo všetkých najtvrdší. Minimálne tak tento rožok vyhráva v mini súťaži o to, s ktorým rožkom sa najľahšie natiera paštéta. To, že ti to až tak nebude chutiť, je už druhá vec.