Prečítaj si našu pravidelnú rubriku s víkendovým prehľadom akcií v hlavnom meste.

V našom hlavnom meste to bude aj tento víkend poriadne žiť. Ak stále hľadáš tipy na akcie, ktoré rozhodne stoja za návštevu, pripravili sme si pre teba prehľad najzaujímavejších podujatí a miest, ktoré by si nemal/a premeškať.

WAX, 17.1. (piatok)

Párty palicavonzvreca bude o old & new school techne. Tešiť sa môžeš na DJ-ov Toky, Loktibrada, Benco, The Outsiders, Peal, Sup. Vstupné na túto akciu do Waxu je 10 eur.

Temný OST BLOCK, 17.1. (piatok)

Táto párty je pre všetkých, ktorí vedia, že 90s & 00s music hits different, tiež pre tých, ktorí nosili discman vo vrecku a pre všetkých, ktorí sa chcú dobre zabaviť. O to sa určite postará DJ-ka fralaa a DJ daniu

Pink Whale, 17.1. (piatok)

Príď osláviť zahájenie sezóny 2025 na poriadny rave. V útrobách loďky na Dunaji sa môžeš tešiť napríklad na Ninu Farrinu, Barbellay, či Princess Molotov. Lístky na túto akciu sú už v predaji po 10 eur.

Aldea Club, 17.1. (piatok)

Do Aldei prídu v rovno dvaja zahraniční hostia Cafius, jeden z najperspektívnejších ukrajinských producentov a Mike Slemp, ktorého energické sety zazneli po boku mien ako je Alan Dixon, Echonomist, Fiona Kraft či Kevin de Vries.

Kácečko, 17.1. (piatok)

Určite choď do obľúbeného Kácečka na premyslenú selekciu súčasnej klubovej hudby – od disca a housu až po soul, funk a world music. Djmi večera budú skúsení DJs Samurai a Wnchnz.

Burza Starožitností, 19.1. (nedeľa)

Na adrese Na pántoch 8 v bratislavskej časti Rača sa uskutoční blší trh. Ide o veľkú susedskú burzu, ktorá sa koná každú nedeľu v čase od 8-13.

Stará tržnica 18.1. (sobota)

Nenechaj si ujsť tradičný trh, kde v čase od 9:00 do 15:00 zoženieš čerstvé remeselné potraviny od lokálnych farmárov, výrobcov a malých rodinných manufaktúr. Kľudne tam však nájdeš aj kvalitné zahraničné delikatesy, prírodnú kozmetiku, izbové a rezané kvety.

Kácečko, 18.1. (sobota)

V Kácečku to bude žiť aj v sobotu. Nový rok je stále len na začiatku a to je ideálny čas na zimnú Balkan Bashavel. Párty bude v rytmoch balkan beats, gypsy, reggae a world music