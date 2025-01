Nečakaný tajný koncert odohral na stanici metra na Sixth Avenue.

Portorický spevák Bad Bunny vydal svoj nový album s názvom DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Rytmický album pripomínajúci letnú dovolenku sa ihneď uchytil aj na sociálnych sieťach a umelec zažíva svoj primetime.

V newyorskom metre muž s hustými vlasmi a vestou vystúpil so svojou pouličnou kapelou a zahral pre cestujúcich poriadny koncert. Medzi piesňami, ktoré odzneli, muž zaspieval aj pesničku z nového albumu Bad Bunnyho s názvom NUEVAYol, informuje NBC.

Neskôr sa však ukázalo, že nešlo len o hocijakého umelca. Husté vlasy boli iba parochňa a počas prvého singlu v metre, keď kapela hrala I Want It That Way od Backstreet Boys, spevák odhalil svoju identitu.

Neznámy muž bol samotný Bad Bunny a jeho „spevácky kolega v prestrojení“ bol moderátor Jimmy Fallon. Je teda jasné, že koncert bol nafingovaný a bude súčasťou novej časti Jimmyho The Tonight Show.

Už v minulosti Fallon zorganizoval „tajné koncerty“ v rámci svojej šou s významnými umelcami ako U2, Miley Cyrus, Green Day či Adam Levine.