Sugar Denny oznámila rozchod s frajerom Yunusom. Vraj ju fyzicky napadol, on ju nazval manipulátorkou

Pár sa rozišiel už pred mesiacom, ale neskôr sa k sebe opäť vrátili.

Správu o rozchode ako prvý oznámil Yunus, ktorý uviedol, že sa na tom obaja dohodli. To však poprela Sugar Denny, ktorá vo svojich stories tvrdila, že ju bývalý partner niekoľkokrát fyzicky napadol na ulici. „Včera som sa s ním rozišla, keď sme boli na výlete vo Viedni a on tam urobil niečo, čo je od muža absolútne neprijateľné a neprípustné,“ uviedla.

Influencerka neskôr objasnila, čo konkrétne sa vo Viedni odohralo. „Som rada, že sa to stalo a že sa ukázal ako úplný d*bil. Som rada, že sa to ukázalo. Ukončila som to hneď, lebo ty v*le, keď ťa frajer kopne, čo urobí ďalej? Zbiješ ma?“ šokovala Sugar Denny svojich fanúšikov.

Zdroj: Instagram / Sugar Denny

Yunus nenechal jej tvrdenie bez odpovede. „Nie je pekné, že manipuluješ ľuďmi,“ napísal a dodal, že Sugar Denny ho údajne nechala vo Viedni bez peňazí, čo mu malo spôsobiť problémy, keď sa chcel vrátiť domov. Podkopnutie nohy pritom označil za žart.

Zdroj: Instagram / Sugar Denny

„Hovorí, že som ju udrel, ale ja by som svoju priateľku nikdy neudrel. To, o čom hovorí, sa stalo, keď sme sa prechádzali a ja som sa zo žartu dotkol jej nohy, nebolo to nič vážne. Prestaň žiť vo vlastnej predstavivosti. Myslíš to vážne? Mal som vedieť, že budeš takáto šialená, keď sa toto stane,“ reagoval Yunus na tvrdenie influencerky.