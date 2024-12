Do Jasnej bude po novom jazdiť párty bus. Využiť budeš môcť aj bezplatné ski busy

Párty bus bude odchádzať vždy vo večerných hodinách. Ski busy zasa v pravidelných intervaloch.

Z Liptovského Mikuláša budú premávať bezplatné skibusy aj párty bus do lyžiarskych stredísk. Návštevníci v regióne Liptov do nich nebudú musieť dochádzať vlastným autom, aj túto zimnú sezónu môžu využiť bezplatné skibusy. Mesto o tom informovalo na svojom webe.



Z Liptovského Mikuláša budú skibusy premávať do blízkeho lyžiarskeho strediska Jasná a v tejto sezóne sa tam návštevníci môžu odviesť aj za večernou zábavou. Novinkou sezóny bude párty bus, ktorý z mesta vyrazí každý piatok vo večerných hodinách. Z centra vyrazí o 22.00 h a v Liptovskom Mikuláši má niekoľko zastávok. Späť z Jasnej odchádza o 2.30 h.



„Prevádzka skibusov začne vo štvrtok 26. decembra. Nastúpiť môžete na železničnej stanici, na Štúrovej ulici, na Kamennom poli alebo na zastávkach v Demänovej," vymenovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková.



Skibusy zo železničnej stanice budú jazdiť v ranných hodinách pravidelne každých 15 minút a neskôr v polhodinových intervaloch s výnimkou obeda, kedy je to každú hodinu. Lyžiari si zvykli na možnosť zaparkovať si autá na záchytnom parkovisku v Demänovej. Odtiaľ sa do strediska vyvezú bezplatnými skibusmi, ktoré jazdia v 15-minútových intervaloch, v čase obeda je to každých 30 minút.