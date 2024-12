Lucia z Lulusbakery: Za vajíčka sme si tento rok priplatili kráľovsky. Vianoce sa pre nás stávajú menej lukratívne (Rozhovor)

Lucka v Trnave vybudovala úspešný cukrárenský biznis Lulusbakery. Mamička dvoch detí prezradila, čo tento rok fičí najviac.

Lucia Halaksová vybudovala úspešný cukrárenský biznis. Jej profil s názvom Lulus Bakery sleduje na Instagrame 101-tisíc followerov a videá jej sladkých výtvorov obleteli celý svet. Úspešná podnikateľka a mamička dvoch detí pre Refresher porozprávala, čo pre cukrárov znamená vianočná sezóna, ale aj to, ako ich prácu ovplyvňuje inflácia.

Lucka stojí za všetkými receptúrami, každý jeden koláč či torta prechádza jej rukami a rukami jej šikovných kolegýň. Špecializujú sa na torty, makarónky, mini dezerty a kompletný sladký catering. Riadia sa jedným dôležitým pravidlom, a tým je, žiadny marcipán! „Dobošku alebo špic u nás nenájdete. Zato makarónky, tartaletky, cupcaky, cheesecaky, či brownie od výmyslu sveta určite áno. Rada sa však pozriem na zúbok aj receptúram klasických koláčikov a trošku ich inovujem a vylepším. Presne takto vznikol aj náš skvelý Pán Punčák. Tradičné pracovné postupy a recepty premieňame na moderné dezerty a koláče,“ hovorí.

Aké je to podnikať v cukrárenskom biznise? Ktorú základnú ingredienciu musela tento rok skoro kupovať do zahraničia? Sú Vianoce stále pre cukrárov tou najsilnejšou sezónou? Ako si Lucia vybudovala svoju komunitu a ako sa dá stihnúť všetko od podnikania po starostlivosť o dve malé deti si prečítaš v rozhovore.

Zdroj: Lulusbakery

Lucia, na Instagrame ťa sleduje 101-tisíc sledovateľov. Ako si si vybudovala takúto komunitu?

Keď som začínala, na sociálnych sieťach bolo len veľmi málo kvalitných cukrárskych profilov. Pravidelne som zdieľala videá, recepty a umožnila sledujúcim nahliadnuť do môjho súkromného života. Vydala som aj cukrárske knihy. Venovala som sa sociálnym sieťam s veľkou starostlivosťou a tento prístup sa mi nakoniec vyplatil.



Na mojom profile sa objavilo niekoľko inšpiratívnych dizajnov tort, ktoré sa stali virálnymi a priniesli mi sledujúcich z celého sveta.



Ako si začínala s pečením a čo ťa inšpirovalo k založeniu vlastného biznisu?

Začala som s pečením, pretože ma to jednoducho chytilo. Dodnes tvrdím, že pečenie je vášeň, ktorú dokáže robiť len ten, kto to naozaj miluje. Koláče potrebujú lásku. K rozhodnutiu založiť biznis ma viedlo jednoducho to, že som sa chcela posunúť ďalej.

Nechcela som už piecť doma „na kolene", ale chceli sme zákazníkom ponúkať profesionálny produkt. Na to je potrebná profesionálna prevádzka, nielen domáca rúra a chladnička, kde sa na spodnej poličke povaľujú slaninky a na vrchnej koláče.

Ako to všetko stíhaš s dvoma malými deťmi?

No každým rokom je to čoraz náročnejšie. (smiech) Napríklad teraz, týždeň pred Vianocami, čo je najrušnejší cukrársky týždeň v roku, som doma so soplíkom s obidvoma malými deťmi. Stíhať sa to dá len vďaka šikovným a kvalitným zamestnancom.



Čo je na vedení cukrárskeho biznisu najnáročnejšie? Musela si zvýšiť ceny pri aktuálnej inflácii?

Ako pri každom podnikaní, aj v cukrárstve je takmer všetko náročné. Je to zodpovednosť za každý krok, nielen za seba, ale aj za zamestnancov.