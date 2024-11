Slovenka Ria vytvára klientom Airbnb na kľúč: Neobmedzený budget nie je vždy výhoda, viem urobiť veľa muziky za málo peňazí

„Ak by som prekročila rozpočet, nezarobila by som. Primárne pracujem s ľuďmi zo stredne vyššej triedy, povedia mi svoj budget a ja sa do neho musím zmestiť.“ Okrem Airbnb sa venuje aj dizajnu nehnuteľností.

Slovenka Ria Vrábel mala podnikateľského a kreatívneho ducha už od detstva. Jej energická osobnosť je podľa jej slov taká, že si ju buď okamžite zamiluješ alebo ti nesadne. „Nebola som šedá myš už na strednej. Nie každému vyhovuje, keď je človek iný ako ostatní,“ hovorí pre Refresher Ria. Do sveta realít vstúpila už ako osemnásťročná. Začínala v realitnej kancelárii, neskôr si založila vlastnú.

Dnes jej klienti dôverujú natoľko, že im premieňa nehnuteľnosti na kľúč. Aj keď sa stále venuje zariaďovaniu interiérov, do svojho portfólia pridala aj Airbnb. Sama vlastní jeden apartmán v Trenčianskych Tepliciach a vilu na Bali, ktorú zariaďovala za neľahkých životných okolností a dnes ju ponúka na ubytovanie. Prezradila, že v čase, keď začínala, mala oproti iným realitným kanceláriám množstvo plusov. Jedným z nich bolo napríklad aj to, že byty na predaj zariaďovala okrem nábytku aj s doplnkami, a tak si klient dokázal predstaviť, či sa v byte bude cítiť ako doma. (Homestaging - pozn.red.) „V tom čase, keď som začínala, pri mojej práci realitnej maklérky som v našom regióne vnímala, aká veľká diera je na trhu v rámci nedostatku pekne zrekonštruovaných a zariadených bytov. Vtedy mi napadla myšlienka vytvoriť štartovací byt na kľúč.“

Prvým pokusným bytom bola garsónka, ktorú vraj predala za 24 hodín. To odštartovalo novú sféru, no Ria to popri práci maklérky brala iba ako hobby.

Zdroj: archív respondentky

Podnikavý duch odmalička

Ria chcela odmalička robiť všetko. Neznáša stereotyp, má estetické cítenie a kreatívnu dušu. V teenegerskom veku študovala v Atenách na súkromnej americkej škole, a aj vďaka diplomatickému prostrediu, v ktorom vyrastala, získala veľmi skoro iný pohľad na svet. „Táto škola ovplyvnila môj mindset a naučila ma, že nič nie je nemožné a všetko je len o nastavení svojich cieľov a priorít,“ hovorí Ria.

„Keď sa mi naskytla v osemnástich rokoch možnosť pracovať pre realitnú kanceláriu, hneď som zistila, že plniť ľuďom sny o bývaní je pre mňa tá správna cesta. Neskôr som začala vidieť v nehnuteľnostiach nekonečný potenciál sebarealizácie, od homestagingu až po kompletné rekonštrukcie,“ hovorí.

Prvý pokusný byt sa predal do 24 hodín

„Začínala som v realitnej kancelárii a zároveň vyhľadávala byty na výkup pre investorov, ktorí mali pripravenú hotovosť. Vždy som z toho mala dvojnásobnú províziu. Najskôr som im byt dohodila a potom mi ho zverili na ďalší predaj. Keď som videla, aké veľké zisky na tom dosahujú, začalo mi vŕtať v hlave, koľko im na tom zarobím a za akú cenu to nakoniec predajú s maržou. Vtedy som si povedala, že musíme zohnať kapitál. Prečo to dohadzovať niekomu inému za malé provízie, keď to môžeme robiť my? Tak vlastne vznikol nápad s rekonštrukciami bytov,“ hovorí Ria.