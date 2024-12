Známa vila na Mudroňovej ulici je na predaj. Dostavali ju v roku 1934 a až na malé detaily zostala stáť v pôvodnom stave.

Vilu Dr. Dvořáka a Zuzky Zgurišky mnohí označujú za ikonu bratislavskej architektúry. Niet sa čomu diviť, budova je národnou kultúrnou pamiatkou a okrem významných majiteľov bola jednu dobu aj sídlom Dunajskej flotily. Jej architektom je Jindřich Merganc a návrh vily na Mudroňovej ulici mnohí odborníci považujú za jeho vrcholné dielo.

Interiér vily je očarujúci a dýcha medzivojnovým obdobím. Až na malé detaily je v pôvodnom stave z roku 1934. Zachovala sa v nej aj značná časť inventára, ktorý je personalizovaný a vyšperkovaný do detailov.

Dvořákovci boli vážení Bratislavčania a patrili k vtedajšej smotánke. Tá sa v 30. rokoch nestretávala v reštauráciách či baroch, ale v salónnych vilách. Takýto charakter mala aj vila na Mudroňovej. Dostať do nej pozvánku bolo znakom, že jej adresát patrí do vyššej spoločnosti.

Vila je momentálne na predaj za 2,5 milióna eur a my sme sa v nej boli pozrieť na vlastné oči. O jej histórii, dobových reáliách a zaujímavostiach nám porozprávala realitná maklérka Tatiana Begányiová zo Slovakia Sotheby's International Realty a súčasný majiteľ.

V tomto článku si prečítaš: Koľko stála výstavba vily v 30. rokoch minulého storočia

Aké známe osobnosti sa vo vile stretávali

Ako vyzerá nábytok z medzivojnového obdobia

Ktorá zachovaná časť nábytku má dnes hodnotu 70-80 tisíc eur

Ako vila prežila znárodňovanie

Vstupnú halu zdobí busta otca spisovateľky - Zuzky Zgurišky. Zdroj: Refresher/ Radoslava Juračková

Dom mal v 30. rokoch hodnotu desiatich nehnuteľností v Starom Meste

Za vilou stoja architekti Jindřich Merganc a Otomar Klimeš. Manželia boli súčasťou vrcholových politických a umeleckých kruhov. Na to, aby vilu postavili, mali mimoriadne štedrý rozpočet, čo zodpovedá aj jej finálnemu prevedeniu. Nábytok v dome, ako knižnica, jedálenský stôl či manželská posteľ, si Dvořákovci nechali taktiež navrhnúť dvojicou architektov Merganc-Klimeš, čo vypovedalo o bohatstve, hovorí Begányiová.

Pán doktor Jaroslav Dvořák pôsobil počas formovania prvej Československej republiky najprv v štátnej administratíve v Myjave a neskôr ako advokát v Bratislave. Podľa zachovaných prameňov ich dom navštevovali politici ako Laco Novomeský či Vladimír Clementis.

Vila na ulici v 30. rokoch svojím prevedením vynikala. Jej výnimočnosť sa prejavila aj na cene. „Podobné domy sa tu stavali za 30 - 40 tisíc československých korún. Do tohto domu aj so zariadením investovali približne 400 - 500 tisíc československých korún. Bolo to ako keby ste si v tej dobe postavili 10 domov,“ opisuje majiteľ.

Dom však nebol výstredný len v medzivojnovom období. Mnohí Bratislavčania ho dôverne poznajú aj dnes. „Keď niekomu poviete, ‚ten dom s nápisom na Mudroňovej‘, určite budú vedieť,“ opisuje pani Begányiová.

Dom má nenápadnú šedú farbu, no vyčnieva na ňom nápis, ktorý odkazuje na rok 1945. Vtedy tu totiž sídlila operačná sila sovietskej armády. V tomto období končila 2. svetová vojna a Slovensko oslobodili Sovieti z Dunajskej flotily. Veliteľom tejto jednotky bol Georgij Nikitič Cholosťakov, ktorý si vilu Dr. Dvořáka vybral ako dočasné sídlo.

Zdroj: Slovakia Sotheby’s Int. Realty

Prítomnosť služobníctva v obytných častiach nebola vítaná

Dom má tri nadzemné podlažia. Žili v ňom manželia Dvořákovci a ich dve deti. Delí sa na obslužné a obsluhované časti. Je postavený vo funkcionalistickom štýle, ktorý prísne oddeľoval zázemie služobníctva a reprezentatívne priestory majiteľov.

Keďže sa v dome stretávali významné osobnosti, Dvořákovci si potrpeli na súkromí. Služobníci mali byť v podstate „neviditeľní.“ V dome sa nachádza úzke kruhové, takmer tajné schodisko, ktoré zabezpečovalo, že majitelia neboli rušení.