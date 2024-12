Naozaj ti vydrží navždy a môže si ho dať každý? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o permanentnom make-upe

Permanentný make-up ti ráno dokáže ušetriť cenné minúty, ale aj zdvihnúť sebavedomie.

Permanentný make-up sa v posledných rokoch teší veľkej obľube. Veď kto by sa ráno nechcel zobúdzať s jemným, no upraveným líčením? Ak aj ty túžiš po výraznejších kontúrach, dokonalo upravenom obočí či šťavnatých perách, no nechceš stráviť každý deň desiatky minút pred zrkadlom, permanentný make-up môže byť tá správna cesta.

Takmer bezbolestným zákrokom sa dá vylepšiť farba aj tvar obočia, v salóne si môžeš nechať dokresliť kontúry pier aj očné linky. Táto procedúra je ideálna pre každého, kto chce ušetriť čas pri líčení, trápi ho riedke alebo asymetrické obočie či nevýrazné črty.

Ako funguje tento typ kozmetického zákroku, pre koho je vhodný a skutočne ti vydrží navždy? Aj na to sme sa opýtali zakladateľky Beauty Factory Radky Moškovej, ktorá má s kozmetickým tetovaním dlhoročné skúsenosti.

Vydrží ti až tri roky

Názov procedúry naznačuje, že permanentný make-up by ti mal vydržať navždy. Pravdou však je, že výsledný efekt nie je trvalý a vydrží zhruba tri roky. Na prvý pohľad negatívna stránka obľúbenej procedúry sa však po krátkom zamyslení ukazuje ako pozitívum. Predstav si totiž, že by ti make-up, aký si milovala počas strednej, mal vydržať až do smrti. To nikto z nás zrejme nechce.

„Permanentný make-up je kozmetická technika, pri ktorej sa do vrchných vrstiev pokožky implantujú pigmenty, aby sa zvýraznili črty tváre, ako sú obočie, očné linky alebo pery. Je to forma mikropigmentácie, ktorá simuluje efekt klasického make-upu a je navrhnutá tak, aby vydržala dlhodobo,“ vysvetlila Radka Mošková.

Zdroj: Beauty Factory

Permanentný make-up finguje na podobnom princípe ako klasické tetovanie, no vzhľadom na to, že pigment sa aplikuje iba do vrchných vrstiev pokožky výsledný efekt ti vydrží zhruba dva až tri roky.

„Permanentný make-up nie je úplne permanentný – pigmenty časom blednú a môže byť potrebné ich obnoviť každých 1-3 roky, v závislosti od typu pokožky, techniky a starostlivosti,“ uviedla majiteľka Beauty Factory. „Typ pokožky ovplyvňuje výsledok aj trvácnosť. Mastná pleť môže spôsobiť rýchlejšie vyblednutie pigmentu, zatiaľ čo suchá pleť si pigment udrží dlhšie.“

Dodala, že farba make-upu sa môže zmeniť aj v dôsledku expozície slnečnému žiareniu, používania agresívnych kozmetických produktov alebo prirodzeného procesu hojenia pokožky.





Aktuálne v ponuke kliniky okrem permanentného make-upu nájdeš aj služby estetickej medicíny, kozmetiky, či fyzioterapie. O tvoju absolútnu spokojnosť a pohodu počas celého zákroku sa v Beauty Factory stará tím skúsených odborníkov.



„Dušu vám neopravím, ale obočie áno," znie motto Radky Moškovej, ktorá pred rokmi založila Beauty Factory. Spočiatku pracovala ako make-up artistka, no keďže jej hlavným cieľom bolo pomáhať ženám z dlhodobého hľadiska, začala sa venovať permanentnému make-upu.

Trendom je prirodzenosť

Permanentný make-up je vhodný pre každého, kto túži po bezchybnom make-upe počas celého dňa, dokonca aj hneď po zobudení. Podľa slov Radky Moškovej ti táto obľúbená procedúra dokáže pomôcť aj s riedkym či nesymetrickým obočím a zachráni ťa aj v prípade, že ti alergia na klasický make-up znemožňuje líčiť sa.

„Permanentný make-up však nie je vhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy, osoby s aktívnymi kožnými ochoreniami, infekciami alebo alergiami na pigmenty,“ upozornila Radka Mošková.

Zdroj: Beauty Factory

Nie každá alergia však podľa Radky Moškovej musí byť prekážkou. „Ak vieš, že si alergička, treba to konzultovať s odborníkom, nakoľko na trhu je široké spektrum semipermanentných farieb a takýmto komplikáciám sa dá s ľahkosťou vyhnúť.“

Aktuálnym trendom v oblasti permanentného make-upu je zvýrazniť prirodzenú krásu, nie vytvoriť výrazné líčenie.

Medzi ľuďmi je podľa Radky Moškovej obľúbený predovšetkým prirodzený permanentný make-up, ktorý zvýrazňuje črty tváre. „Najpopulárnejšie je obočie, teda hairstroke technika, ďalej očné linky a pery. Tieto oblasti zvýrazňujú prirodzené črty tváre a šetria čas pri každodennej aplikácii klasického make-upu,“ doplnila.

Rovnako ako pri klasickom líčení, v oblasti permanentného make-upu sa pravidelne objavujú nové trendy. Podľa Radky Moškovej je aktuálnym trendom zdôraznenie prirodzenej krásy.

„V súčasnosti sú populárne prirodzené techniky ako hairstroke obočie, lip blush na jemné tónovanie pier a tenké, prirodzené očné linky. Ale samozrejme, vždy sa treba ladiť ku individuálnym požiadavkám klienta.“

Na kvalite nikdy nešetri

Ak sa rozhodneš pre permanentný make-up, prvým krokom je správny výber salóna alebo kliniky. Podľa Radky Moškovej je kľúčová transparentnosť ohľadom postupu a použitých materiálov, dôležité sú aj recenzie. „Zákazník by mal hľadať certifikovaného odborníka s pozitívnymi recenziami. Všímaj si hygienické podmienky, používané nástroje a konzultuj portfólio prác vybraného odborníka.“

Nikdy si nevyberaj kliniku len podľa cenníka. Nejde iba o krásu, ale aj o tvoje zdravie. „Dôležité je nešetriť na kvalite kvôli bezpečnosti a výsledku,“ upozornila nás odborníčka. Cena za permanentný make-up závisí od ošetrovanej oblasti, skúseností odborníka a polohy salónu.

Spočiatku je permanentný make-up výraznejší, pigmenty však postupne blednú. Zdroj: Beauty Factory

Priemerné ceny sa podľa Radky Moškovej pohybujú od 150 do 500 €. Na trhu sa samozrejme nájdu salóny, ktoré lákajú na nízku cenu, my ti však neodporúčame rozhodovať sa len podľa tej.

„Neuspokojivý výsledok je možné korigovať ďalším ošetrením alebo odstrániť laserom. Proces je však nákladný, časovo náročný a môže byť bolestivý. Preto každému odporúčam dôkladne zvážiť, do koho rúk sa zverí.“

Dôležité je zvoliť kvalifikovaného odborníka a absolvovať dôkladnú konzultáciu. Požiadaj o ukážky predchádzajúcich prác, pýtaj sa na všetko, čo ťa zaujíma, a vopred zváž, či ti vyhovuje dlhodobý výsledok.

Každej procedúre by mala predchádzať konzultácia, počas ktorej s odborníkom preberieš svoje očakávania a on ti následne navrhne tvar a vhodný pigment. Práve výber vhodného pigmentu je dôležitý, keďže ovplyvňuje výsledný efekt aj jeho trvanie.

„Odtiene pokožky sú dôležité pre výber vhodného pigmentu, aby výsledok vyzeral prirodzene. Skúsený odborník prispôsobí techniku a farbu podľa individuálnych potrieb klientky,“ vysvetlila Radka Mošková.

Zdroj: Beauty Factory





Máš vo svojom okolí niekoho, kto by chcel vyskúšať permanentný make-up, alebo akúkoľvek inú kozmetickú či estetickú procedúru?

Po konzultácii nasleduje samotná procedúra. Aby bolo ošetrenie bezbolestné a maximálne komfortné, po dezinfekcii oblasti sa aplikuje lokálne anestetikum. Následne sa pigment vpravuje do pokožky pomocou špeciálneho prístroja alebo jemných ihličiek. Hairstroke technika úpravy obočia zase spočíva v kreslení jemných línií pripomínajúcich prirodzené chĺpky.

„Samotné ošetrenie môže trvať hodinu až tri hodiny, v závislosti od ošetrovanej oblasti. Rekonvalescencia trvá 5 až 10 dní, počas ktorých sa vytvoria a odlúpnu chrastičky. Finálny výsledok je viditeľný po asi 4 týždňoch, keď sa pigment úplne stabilizuje,“ priblížila Radka Mošková.

Aspoň 24 hodín pred zákrokom nepi žiaden alkohol, kofeín a neužívaj lieky na riedenie krvi. Pokožka by mala byť čistá a hydratovaná, bez aktívnych zápalov. Je vhodné vyhnúť sa aj slnečnému žiareniu a chemickým peelingom týždeň pred procedúrou.

Počas rekonvalescencie je naozaj dôležité, aby si dodržiavala pokyny odborníka. Rozhodne sa vyhýbaj slnečnému žiareniu, saunovaniu a aktivitám, ktoré spôsobujú potenie. „Možné riziká zahŕňajú začervenanie, opuch, alebo alergickú reakciu na pigmenty,“ odpovedala Radka Mošková na otázku, či po zákroku hrozia nejaké vedľajšie následky.

Zvažuješ permanentný make-up, no stále nie si rozhodnutá?