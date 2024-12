Hľadáš darček na poslednú chvíľu? Slovenská značka Kvitok® ho vyrieši za teba

Pre všetkých tých, ktorí prekvapenia pre najbližších vymýšľajú zásadne na poslednú chvíľku, niekto kedysi dávno vymyslel niečo skvelé – darčekové poukážky.

Boli 30. roky minulého storočia, keď veľké americké obchodné domy začali svojim najvernejším zákazníkom vydávať darčekové poukážky. Prešiel však ešte dlhý čas, kým sa myšlienka dať niekomu poukážku na výmenu za tovar naozaj uchytila.

Prvý väčší úspech tento nápad priniesol až spoločnosti McDonald’s v 70-tych rokoch, keď začali rozdávať svoje vlastné vianočné darčekové poukážky. Že to v úvode nebol dokonalý produkt sa presvedčili po tom, čo boli darčekové poukážky vystavené rôznym podvodom. Navyše, McDonald´s ich vydávanie obmedzoval len na lojálnych zákazníkov a aj tí museli prejsť zdĺhavým procesom pri snahe ich uplatniť.

Skutočne masovo (a konečne úspešne) sa začali používať až od roku 1994 vďaka dnes už

neexistujúcemu reťazcu videopožičovní Blockbuster. O rok neskôr sa súčasne s komerčným spustením internetu zrodili elektronické darčekové poukážky, ktoré poznáme dnes. Smelo ich teda môžeme označiť za raný produkt digitálneho veku.

Zatiaľ síce boli iba na jedno použitie, ale to čoskoro vylepšili v spoločnosti Starbucks, kde v roku 2000 navrhli prvé dobíjacie darčekové karty. Odmenou im bol jeden z najúspešnejších vernostných programov na svete, Starbucks Rewards.

Potraviny, kníhkupectvá, reštaurácie, hračkárstva, odevné značky, producenti kozmetiky... Darčekové poukážky dnes ponúkajú všetci. Pred pandémiou COVID-19 bol len v USA trh s darčekovými poukážkami a vouchermi nacenený investičnou platformou Payments Journal na približne 156,8 miliardy dolárov.

Ľudia po celom svete boli nútení nakupovať online, pričom podľa Rise.ai až 48,28 % zo všetkých darčekových poukážok bolo zakúpených práve v decembri 2020.

V súčasnosti ich predaj okrem nedávnej pandémie najviac ovplyvňujú aj spoločenské zmeny súvisiace so zavedením smartfónov. Rýchla doba si vyžaduje rýchle riešenia, čo spôsobilo ďalšiu revolúciu – zavedenie digitálnych darčekových poukážok.

Podľa štúdie americkej nadnárodnej spoločnosti Fiserv si v roku 2022 až 48 % zákazníkov kúpilo viac elektronických než fyzických darčekových poukážok. Tento trend bude pravdepodobne naďalej rásť.

Zdá sa totiž, že popularita digitálnych peňaženiek a myšlienka bezhotovostného fungovania stále rastie. Asi nikoho neprekvapí, že najmä medzi mladými spotrebiteľmi.

Bezkontaktné platby už dávno považujeme za normu. Prečo teda nedopriať pohodlie pri nakupovaní aj svojim blízkym? Vianoce sú na to ideálny čas. Elektronické darčekové poukážky šetria čas, peniaze aj energiu. Navyše, ich doručenie príjemcovi je okamžité.

Na rozdiel od ich fyzických alternatív sa digitálne darčekové poukážky ťažšie falšujú a môže ich uplatniť iba obdarovaný. Túto bezpečnosť a spoľahlivosť na záver dopĺňa aj ich ekologický rozmer, na ktorý podľa prieskumu medzinárodného výskumného inštitútu pre trh a obchod, nazývaného ACNielsen prihliada až 75 % mileniálov. Teraz už sa len porozhliadnuť a vybrať poukážky tých správnych značiek.

Spomedzi darčekov, ktoré sú vhodné pre všetkých, je najpraktickejšia asi kozmetika. Tá kvalitná, prírodná, navyše poteší všetky zmysly a vydrží aj po sviatkoch. Produkty inšpirované prírodou a najnovšími vedeckými objavmi vznikajú aj na Slovensku. Spoznaj ručne vyrábanú prírodnú kozmetiku KVITOK®.

Rodinná firma so svetovým potenciálom, to je slovenská kozmetická značka KVITOK®

z Humenného. „Postavili sme ju na presvedčení, že stav našej pokožky je odrazom nášho vnútorného zdravia. Ak sa o svoje telo staráme dobre, aj pokožka vyzerá dobre. A nielen dobre vyzerá, ale aj pracuje tak, ako má. Najdôležitejšie vlastnosti našich produktov preto sú kvalita, jednoduchosť a efektívnosť,“ približuje hodnoty svojej firmy Martina Dudová, zakladateľka značky KVITOK® a najnovšie aj víťazka súťaže WomanUp Awards 2024 v kategórii LOVEBRAND.

A ako v KVITKU® vnímajú kozmetiku z pohľadu Vianoc? „Predovšetkým by sme radi popreli presvedčenie, že kozmetika je vhodná len pre ženy. Dnešní muži o seba dbajú viac, ako tí z generácie pred nimi. Chcú, rovnako ako ženy, tiež vyzerať dobre a aj naši zákazníci potvrdzujú, že časy, kedy mužom stačilo sa oholiť sú dávno preč. V našej ponuke, ktorá momentálne obsahuje takmer 300 produktov, máme aj mnohé také, ktoré sme vytvorili s prihliadnutím na potreby mužskej pokožky,“ odpovedá skúsená tvorkyňa receptúr.

Nestíhaš už nič objednať do Vianoc? Ak sa ti zapáčil nápad s darčekovými poukážkami, vyskúšaj tie od KVITOK®.„Hlavnou výhodou poukážok je, že pri darovaní sa určite nepomýliš pri voľbe darčeka, pretože obdarovaný si môže sám vybrať to, čo potrebuje alebo sa mu práve hodí. Možno aj to, čo by si predtým sám nedoprial. Darčekové pouká žky máme v rôznych dizajnoch a hodnotách – od 10 € po 150 €,“ dopĺňa Martina Dudová.Po zakúpení platia až jeden rok, čo dáva majiteľovi alebo majiteľke dosť času na minutie kozmetiky, ktorú má práve doma a na spoznanie celej ponuky KVITOK® predtým, ako poukážku uplatní.