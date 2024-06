Martina Dudová z Kvitku: Neľutujem prebdené noci ani boľavé prsty z písania odpovedí na stovky e-mailov od zákazníčok

Je veľa ľudí, ktorí neradi chodia do práce a čakajú len na piatok. Martina Dudová však také dni nemáva, do Kvitku sa vždy teší. Žije svoj sen.

Obľúbená slovenská prírodná kozmetika Kvitok® nedávno oslávila 9. narodeniny. Zakladateľka značky a tvorkyňa receptúr Ing. Martina Dudová, PhD., prezradila, ako začínala, na akú chybu najviac doplatila a ako to zmenilo ju a jej tím.

Väčšina milovníkov prírodnej kozmetiky pozná Martinu Dudovú ako odborníčku na riešenie komplexných kozmetických problémov. Málokto však tuší, že na Sashe začínala s vlastnou značkou šperkov a k výrobe kozmetiky sa dostala len náhodou. To, že ju podnikanie s prírodnou kozmetikou bude raz živiť, si nepredstavovala ani v tých najdivokejších snoch.

„Nikdy by mi nenapadlo, že výroba kozmetiky sa stane mojou skutočnou prácou. Predstavovala som si to skôr ako niečo, čomu sa budem venovať popri inej práci alebo po skončení školy. Možno ešte ako prechodné riešenie počas rodičovskej dovolenky. Nečakala som, že našej prírodnej kozmetike sa bude dariť natoľko, že to uživí nielen mňa, ale aj môjho manžela Matúša a ďalších sedem ľudí,“ hovorí pani Dudová.

Martina Dudová začala podnikať ešte počas doktorandského štúdia chémie na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Najskôr svoju kozmetiku Navia, z ktorej sa stal Kvitok®, predávala na Sashe. Keď sa podnikanie rozbehlo, pridal sa k nej manžel Matúš, ktorý v Kvitku pôsobí ako obchodný riaditeľ. Zdroj: Kvitok

Začiatky podnikania boli náročné. Pani Dudová si založila živnosť už v roku 2014, ale trvalo trištvrte roka, kým vybavila všetky potrebné legislatívne dokumenty a zriadila výrobňu spĺňajúcu normy. Medzitým čakala, kým bude môcť pridať produkty do ponuky.

„Vedela som, že výroba a predaj vlastnej kozmetiky zahŕňa isté povinnosti. Netušila som však, čo všetko. Výrobňa a certifikácie boli len vrchol ľadovca. Čakanie sa mi však vyplatilo. Začiatkom roka 2015 uzrela svetlo sveta aj moja prírodná kozmetika, ktorá si rýchlo našla svoje miesto,“ spomína.

Martinu Dudovú v začiatkoch milo prekvapilo, že na prvú objednávku čakala len pár dní. „Doteraz ďakujem svojej prvej zákazníčke za prejavenú dôveru. Mimochodom, ona o tom vôbec nevie, že na ňu takto pekne spomínam,“ prezrádza s úsmevom.

Z chemičky podnikateľkou: od vedy k poctivej prírodnej kozmetike

Ako vyštudovaná chemička bola Martina Dudová predurčená pracovať vo výskume a vývoji. K výrobe kozmetiky sa však dostala náhodou.

„Ako mnohí iní, aj ja som sa nechala strhnúť ošiaľom prírodnej kozmetiky, ktorý sa pred štrnástimi rokmi prehnal Sashe. V tom čase som sa snažila obmedziť nezdravé potraviny, väčšiu pozornosť som venovala zloženiu produktov a rovnako som začala vnímať aj kozmetiku,“ spomína na úplný začiatok podnikania.

Martina Dudová chcela v tom období pre seba niečo prírodné, jednoduché a účinné. Zároveň chcela vyskúšať niečo nové, čo vtedy nebolo dostupné v drogériách ani katalógových značkách kozmetiky.

„Skúsila som tuhé šampóny, ktoré mi nesadli, a dezodoranty, ktoré mi spôsobovali podráždenie pokožky. Zlom nastal, keď som si objednala krásne voňajúci tekutý kondicionér na vlasy. Prišiel mi však bez označenia dátumu spotreby a zloženia. Vtedy som si povedala, že ja to budem robiť inak – poctivejšie. Tak sa to celé začalo,“ vysvetľuje Martina Dudová.

Udržateľná krása: kozmetika v harmónii s prírodou

Po uvedení na trh mala značka v ponuke dvadsať produktov. Dnes si môžeš vybrať z takmer tristo kvalitných prírodných výrobkov.

„Za tie roky sa zmenilo veľa vecí. Už nehovoríme len o jednej, ale o troch samostatných značkách: KVITOK®, prémiovom rade SOLUTION by KVITOK® a voňavých produktoch SENSES by KVITOK®,“ približuje hrdá zakladateľka Martina Dudová.

Všetky tri značky spájajú dôležité piliere: kvalitné prírodné suroviny, spojenie liečivej sily prírody s modernými vedeckými poznatkami a najmä funkčnosť a ohľaduplnosť produktov k pokožke aj k prírode.

„Od začiatku dodržiavame prísne pravidlá a zásady udržateľnosti. Pri výrobe, balení a preprave minimalizujeme negatívny vplyv na životné prostredie. Dbáme na kvalitné zloženie produktov a ekologický prístup vo forme recyklovateľných i kompostovateľných obalov a vegánskych receptúr, ktoré nie sú v žiadnej fáze výroby testované na zvieratách,“ vysvetľuje Martina Dudová.

Obaly tejto kvalitnej slovenskej prírodnej kozmetiky zdobia ručne kreslené rastlinné motívy, ktoré reprezentujú jednu zo základných hodnôt značky – v harmónii s prírodou. Jemný a svieži vzhľad dostali výrobky v roku 2016 a zachovali si ho dodnes. Zdroj: Kvitok

Z Navie sa stal Kvitok: príbeh rebrandingu a prekonania výziev

Za najväčší podnikateľský fail považuje Martina Dudová podcenenie ochrannej známky. Keď totiž zakladala svoju kozmetickú značku, nepočítala s tým, že sa podnikaniu bude venovať na plný úväzok.

„Riešenie ochrannej známky som nepovažovala za dôležitú investíciu. Až pokým mi v roku 2019, keď som bola s dcérkou Miškou v nemocnici, neprišiel list s predžalobnou výzvou. Stálo v ňom, že názov našej značky Navia porušuje práva ochrannej známky inej značky, pretože sa foneticky a vizuálne podobajú. Bol to šok,“ opisuje nepríjemné momenty Martina Dudová.

S manželom Matúšom preto okamžite kontaktovali odborníka, ktorý im povedal, že by mohli názov obhájiť len s pomocou jednej právnickej kancelárie, ktorá však už zastupovala druhú stranu. Vtedy si uvedomili, že ich šance na výhru sú minimálne.

Manželia Dudovci sa museli rozhodnúť medzi ukončením značky a rebrandingom – v ich prípade išlo najmä o zmenu názvu značky. Nakoniec sa rozhodli pre rebrand a začali hľadať nový názov.

„Zmena názvu priniesla množstvo problémov a nečakaných výdavkov. Museli sme s právnickou firmou dohodnúť dopredaj výrobkov pod starou značkou, pretože sme mali veľké množstvo natlačených krabičiek a etikiet. Zároveň sme ešte pred prijatím predžalobnej výzvy natlačili grafiku priamo na obaly prémiového radu Solution, aby to vyzeralo profesionálne. Mali sme teda 17-tisíc obalov a krabičiek pripravených na predaj, čo bolo obrovské množstvo,“ spomína na vtedajšiu situáciu Martina Dudová.

Vymýšľanie nového názvu bolo podľa slov majiteľky veľmi stresujúce. „Chceli sme názov, ktorý by sa hodil do existujúcej grafiky, bol krátky, vhodný na registráciu v celej EÚ a mal voľnú doménu aj názov na sociálnych sieťach. Po mnohých neúspešných návrhoch sme sa nakoniec rozhodli pre KVITOK. Tento názov vychádza z východniarskeho pomenovania pre kvietok, čo odráža náš východoslovenský pôvod a naše zameranie na liečivé kvety a bylinky,“ vysvetľuje zakladateľka značky.

Pre Martinu Dudovú a jej tím to bolo skutočne náročné obdobie. Ako sa však hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Vo výsledku z toho značka Kvitok® vyšla silnejšia. Vytvorili nové produkty, nadviazali nové spolupráce a dokončili novú výrobňu.

V Kvitku zmenu názvu komunikovali úprimne a otvorene. Získali si sympatie zákazníkov aj ocenenie od časopisu Profit za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh. Nie sú to však ich jediné ocenenia. Martina Dudová je Úspešná živnostníčka 2017 a Osobnosť FMMR. Pochváliť sa môže aj ocenením Mladý inovatívny podnikateľ 2019. Zdroj: Kvitok

Odborné poradenstvo bez čakania: jedine v Kvitku

Po pandémii Martina Dudová predstavila zákazníkom ďalšiu novinku – online Kvitok poradcu. Ten na základe veku, typu a stavu pleti zostaví celú komplexnú rutinu na mieru vrátane riešení pre kožné ochorenia.

Kvitok online poradca je dostupný nepretržite 24/7, takže záujemca o radu nemusí čakať ani minútu. „Takúto službu neponúka žiadna iná kozmetická značka na Slovensku,“ hovorí Martina Dudová, podľa ktorej poradcu oceňujú noví aj stáli zákazníci, ktorí túto službu využívajú opakovane a kedykoľvek potrebujú.

Súčasťou poradcu je aj dotazník typu pleti a darčekový poradca, ktorý odporučí tie najlepšie darčeky na rôzne príležitosti.

„Tieto online nástroje sme vytvorili, pretože som nemohla byť stále dostupná. Počet e-mailov s otázkami zákazníkov bol príliš veľký a nestíhala som včas odpovedať popri vývoji produktov a ďalšej práci,“ prezrádza Martina Dudová.

Okrem vývoja produktov a poradenstva sa Martina Dudová venuje aj tvorbe blogu. Priznáva, že jej hlavnou motiváciou je poskytnúť informácie o najčastejších problémoch zákazníkov, ako sú akné, starnutie pleti či tvorba pigmentácií. V článkoch vysvetľuje podstatu týchto problémov a ponúka možné riešenia.

„Často je najväčším problémom to, že si zákazníci nevedia vybrať správne produkty. Týmto spôsobom odpovedám aj hromadne na otázky, ktoré mi každý deň prichádzajú e-mailom. Písať každému to isté by bolo časovo náročné. Takto mám viac času na prípravu voňavých noviniek,“ vysvetľuje skúsená odborníčka a tvorkyňa receptúr.

Voňavé prekvapenia: nové vône a kozmetika na obzore

Minulý rok Kvitok predstavil rebrand krásne farebnej a voňavej značky SENSES by KVITOK® spolu s novými voňavými produktmi.

Vzácne prírodné vône kombinujú čisté esenciálne oleje a rastlinné extrakty, čím uctievajú tradičné parfumérstvo. SENSES by KVITOK® je láska na prvé ovoňanie. Zdroj: Kvitok

„K starším kolekciám vôní Glamorous a Fruity pribudli tri nové prírodné vône – Lovely, Thunder a Universe. Okrem parfumov v tejto kolekcii najnovšie nájdete aj dezodoranty, šľahané telové krémy a novinky v podobe voňavého telového oleja,“ prezrádza pani Dudová.

Dodáva, že čoskoro zákazníkom predstavia nové produkty patriace pod značky KVITOK® a SOLUTION by KVITOK®. Tešiť sa môžeme na prírodnú kozmetiku určenú na riešenie kožných problémov, ako sú lupiny, aj na telovú kozmetiku na ochranu a regeneráciu poškodenej pokožky. Pribudne aj novinka na jemnú a šetrnú intímnu hygienu.

„Pokračujeme aj vo vývoji noviniek na rok 2025 a vymýšľaní nových produktov na rok 2026. Všetko sa včas dozviete na našich sociálnych sieťach a webovej stránke. Sledujte nás a zostaňte v obraze,“ uzatvára s úsmevom Martina Dudová.