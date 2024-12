Nevieš, čo kúpiť na Vianoce dedovi alebo otcovi? Máme pre teba 10 tipov, ktoré ich určite potešia

Tento rok ti ušetríme starosti s výberom.

Vybrať darček pre otca či dedka, ktorí už „všetko majú,“ môže byť poriadny oriešok. Preto sme pre teba pripravili zoznam praktických aj štýlových darčekov, ktoré ich určite potešia. Od poker setu na večerné partičky, cez akupresúrnu podložku na uvoľnenie, až po ikonický kávovar Bialetti Moka Express na dokonalú šálku kávy. Nájdeš tu aj technické vychytávky, ako vysokotlakový čistič, ktoré oslovia domácich majstrov.

S týmito tipmi nielenže ulahodíš ich záujmom, ale zároveň im ukážeš, ako veľmi ti na nich záleží. Či už hľadáš praktický darček alebo niečo na spríjemnenie voľných chvíľ, s naším zoznamom si určite poradíš.

Poker set

Ak tvoj otec alebo dedko patria medzi vášnivých „kartárov,“ možno ocenia poker set z dielne Luckies of London. Hra má jednoduchý a minimalistický dizajn a vyzerá ako štýlový doplnok do domácnosti – vynikne aj v obývačke či pracovni.

Zdroj: Answear / Luckies of London

Akupresúrna podložka

Na prvý pohľad to možno vyzerá ako mučiaci nástroj, no dôveruj nám, ide o perfektnú pomôcku na uvoľnenie tela a svalov. Ocenia ju najmä ľudia, ktorí sa stažujú na stuhnutý a ubolený chrbát. Na podložke sú umiestnené okrúhle ihličkové ostrovčeky, pričom každý má niekoľko umelohmotných ihličiek na stimuláciu a prekrvenie tela. Ich rovnomerné rozmiestnenie a tvar zabraňujú bolesti pri ležaní – skôr vyvolávajú pocit tepla a tlaku. Na podložku je najlepšie ľahnúť si v tenkom bavlnenom tričku alebo aj s holým telom.

Zdroj: Alza / Sharp Shape

Vysávač na mokré a suché vysávanie PARKSIDE®

Do tvojho zoznamu sme vybrali darček, ktorí ocenia najmä domáci majstri. Patrí tvoj otec alebo dedko medzi tých, ktorí si vždy nájdu nejaký hobby projekt alebo potrebujú neustále niečo opravovať? Tento vysávač značky PARKSIDE® je v podstate multifunkčný čistiaci prístroj – ľahko odstraňuje mokrú aj suchú špinu, dá sa použiť na odčerpávanie vody alebo ako dúchadlo. Nádoba má objem 12 litrov a je z ušľachtilej ocele.

Zdroj: Lidl

Vysokotlakový čistič BOSCH

K tipu pre domácich majstrov prikladáme ešte vysokotlakový čistič značky BOSCH, ktorý umožní účinné upratovanie bez väčšej námahy. So 120-barovým čistiacim výkonom a variabilnou vejárovou, či rotačnou dýzou bude ideálnym pomocníkom pri čistení vozidiel, terás, či záhradného nábytku. Balenie obsahuje najrôznejšie nadstavce a príslušenstvo pre variabilné a ľahké upratovanie.

Zdroj: Alza / bosch

Merací prístroj NOVAMA MULTICHECK PRO+

V našom zozname sme mysleli aj na tých, ktorí si musia dávať lepší pozor na svoje zdravie. Potrebuje si tvoj otec alebo dedko dávať už pozor na hladinu cukru alebo cholesterolu? S týmto prístrojom si kedykoľvek môžu skontrolovať dôležité krvné parametre bez toho, aby opustili domov. Zariadenie Multicheck Pro+ je multifunkčný prístroj, ktorý ukazuje hladinu glukózy, cholesterolu a kyseliny močovej. Odber a následné meranie je naozaj jednoduché.

Zdroj: Dr. Max

Kávovar Bialetti Moka Express

Moka kávovar asi preferujú najmä staršie generácie alebo kávičkári. Do tvojho zoznamu sme vybrali model renomovanej talianskej značky Bialetti. Moka kávovar môže byť super darček najmä pre turistov, rybárov či chatárov. Kanvička má objem 130 ml a pripraví tri šálky kávy o veľkosti espressa.

Zdroj: Answear / Bialetti

Crosley Voyager BT

Myslíme si, že tento darček ocení každý audiofil. Disponuje možnosťou prepínať rýchlosť prehrávania medzi 33,3, 45 a 78 otáčkami za minútu. Nechýba ani funkcia Autostop alebo ovládač Pitch Control pre detailnejšiu úpravu rýchlosti otáčok. Gramofón prehráva 7", 10" alebo 12" platne. Výhodou sú aj integrované reproduktory, ktoré poskytujú čistý a vyvážený zvuk. Okrem toho, že si obdarovaná osoba vychutná autentický zvuk vinylových platní, môže k nemu pripojiť aj iné zariadenie – cez bluetooth, AUX či USB vstup. Gramofón Crosley Voyager BT je dostupný až v niekoľkých farebných prevedeniach.



Na Alze nájdeš aj cenovo dostupnejší model Crosley Voyager.

Zdroj: Alza / crosley

Braun Series 9 PRO +

Elektrický holiaci strojček Braun Series 9 Pro+ je najpokročilejší model nemeckej značky Braun. Strojček si poradí so všetkými typmi fúzov rôznej dĺžky. Technológia Skinguard tiež zabezpečuje šetrnosť k pokožke a pomáha eliminovať nepríjemné podráždenie po holení. Braun Series 9 Pro+ uspokojí potreby aj tých najnáročnejších mužov, ktorí majú husté a tvrdé fúzy rastúce rôznymi smermi alebo ktorí majú citlivú pokožku so sklonom k začervenaniu.

Jeho ďalšou výhodou je výkyvná hlavica so sklonom až 40°, ktorá prispôsobí líniám tváre a krku. Hlavicu možno otáčať až do 10 rôznych smerov a v prípade potreby zafixovať. Vďaka systému HyperLift & Cut si poradí aj s fúzmi, ktoré sú pritlačené k pokožke a to tak, že najprv fúzy nadvihne a potom ich zastrihne.

Zdroj: Alza / Braun

Kniha Čurillovci

Táto kniha poteší najmä ľudí, ktorých zaujíma literatúra faktu, skutočné krimi príbehy a pozorne sledujú politické dianie. Investigatívny novinár Marek Vagovič opisuje strhujúce príbehy policajtov okolo Jána Čurillu, ktorí sa tvrdou prácou vypracovali na elitu vo svojom odbore.

Najskôr postavili pred súd najobávanejšie zločinecké skupiny v krajine – piťovcov, sýkorovcov, sátorovcov, takáčovcov. Viacerých chcela mafia zabiť, takže chodili ozbrojení alebo s ochrankou. Postupne sa prepracovali až k najvyšším predstaviteľom štátu, vrátane súčasného premiéra. Pritiahli aj pozornosť tajnej služby, keďže jej vtedajšieho šéfa obvinili z korupcie. V knihe detailne opisujú, ako prebiehalo ich zadržanie, správanie bacharov, aj život za chladnými múrmi slovenských väzníc. Ani jedného to však nezlomilo, naopak.

Zdroj: Martinus

Súprava na whisky Jaxon

Náš zoznam ukončujeme darčekom pre skutočných pôžitkárov. Značka Ladelle je známa svojou nápaditosťou kvalitou. Tieto poháre a karafa z kolekcie Jaxon majú rafinovaný dizajn a sú ručne fúkané. Myslíme si, že vyniknú v každej pracovni či domácom barovom pulte.

Zdroj: Bonami / Ladelle

🎁 Bonus: Ročné predplatné Refresher+

50 €

Chceš obdarovať niekoho, kto má rád pútavé príbehy, reportáže, tipy na užitočné produkty, či ocení inšpiráciu v oblasti technológií, zdravia a životného štýlu? Daruj darčekové predplatné Refresher+. Obdarovaný tak získa prístup k prémiovému obsahu vrátane exkluzívnych benefitov.



Darčekové ročné predplatné môžeš získať na tomto odkaze. Po zaplatení ti príde poukážka e-mailom, ktorú môžeš vytlačiť a zabaliť ako darček.