Dvojročný James si pamätal život vojaka z druhej svetovej vojny, ktorý nikdy sám neprežil: Rodičia veria, že ide o reinkarnáciu

Malý chlapec kričal zo sna, že lietadlo horí a opísal presné situácie z leteckého nešťastia pilota druhej svetovej vojny. Všetko potvrdili jeho preživší kolegovia. Kde môže byť pravda?

James Leininger, malý chlapec z americkej Louisiany, už od útleho veku prejavoval nezvyčajné znalosti o druhej svetovej vojne. Ako dvojročný začal hovoriť o detailoch vojenských lietadiel, menách pilotov a názvoch lodí, s ktorými sa nikdy predtým nestretol.

Jeho rodičia, Bruce a Andrea Leiningerovci, sledovali s údivom, ako je ich syn fascinovaný letectvom a rozpráva o udalostiach z minulosti, akoby ich sám zažil. Fascinácia však nebola to jediné, čo James prežíval. O lietadlách sa mu aj snívalo a takmer každú noc kričal zo sna.

James Leinenger Zdroj: Youtube/I love docs

Bruce a Andrea sa najprv snažili nájsť racionálne vysvetlenia, ale keď sa spomienky ich syna začali presne zhodovať s historickými faktami, rozhodli sa prehovoriť verejne o jeho zážitkoch. Tento ich krok otvoril dvere nadšencom sveta nevysvetliteľných javov a vyvolal širokú diskusiu o tom, či môže byť reinkarnácia naozaj reálna.

Ešte predtým, než si prečítaš príbeh o Jamesovi Leinengerovi, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto, ak sa ti naše články páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Odkiaľ mohol mať spomienky?

James Leininger sa narodil v apríli 1998 v americkej Louisiane, rodičom Bruceovi a Andrei Leiningerovým. Vyrastal v milujúcej rodine, kde žil so svojimi rodičmi. Ako dieťa ho opisovali ako šťastného a energického, s výnimočným záujmom o lietadlá a letectvo už od útleho veku. Jeho rodičia podľa štúdie, ktorú napísal Jim B. Tucker hovorili, že James bol inteligentný a zvedavý chlapec.

Jamesove nezvyčajné správanie sa údajne začalo prejavovať, keď mal len dva roky. Začal trpieť intenzívnymi nočnými morami, počas ktorých kričal: „Lietadlo horí! Malý chlapec sa nevie dostať von!“. Jeho rodičia boli jeho správaním veľmi znepokojení a snažili sa nájsť príčinu týchto desivých snov.

Postupne im James začal poskytovať detailnejšie informácie o svojich snoch a spomienkach. Hovoril o lietadle typu Corsair, ktoré malo problémy s pneumatikami. Spomenul názov lode „Natoma“ a meno „Jack Larsen“. Tieto detaily boli pre jeho rodičov nepochopiteľné, pretože nemali žiadne informácie o vojenskej histórii a ani o druhej svetovej vojne.

Hľadanie súvislostí s realitou

Jamesov otec Bruce, pôvodne vraj veľký skeptik voči myšlienke reinkarnácie, sa rozhodol overiť informácie, ktoré jeho syn rozprával. Zistil, že USS Natoma Bay bola lietadlová loď, ktorá operovala v Tichom oceáne počas druhej svetovej vojny.

Na palube tejto lode slúžil pilot menom James M. Huston Jr., ktorý zahynul pri ostrove Iwo Jima. „Bruce mi zavolal a povedal, že James M. Huston Jr. bol jediný pilot z Natoma Bay, ktorého zabili v bitke o Iwo Jima v Tichom oceáne. Vedela som to. Bol to on," povedala v rozhovore pre LMN matka Jamesa.

James Huston Zdroj: Youtube/LMN

Rodičia chceli o tomto mužovi zistiť viac. Rozhodli sa preskúmať jeho život a najmä nájsť jeho fotografie. „Trvalo mi takmer šesť týždňov nájsť jeho rodinu," pokračuje Andrea Leinenger. Podarilo sa jej nájsť Hustonovu sestru, avšak v rozhovore pre LMN spomína, že bolo pre ňu veľmi ťažké vysvetliť celú situáciu.

„Nemohla som jej len tak zavolať a povedať jej, že má reinkarnovaného brata v mojom synovi." Povedala jej preto, že len hľadajú informácie o vojakoch z druhej svetovej vojny a poprosila ju o spoluprácu. Hustonova, vtedy už 80-ročná sestra s radosťou súhlasila a sprostredkovala rodine rôzne bratove fotky.