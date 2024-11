Sony plánuje výrobu prenosnej konzoly od PS5. Chce ňou konkurovať Nintendu a Microsoftu

Aby bola nová konzola úspešná, mala by odstrániť niektoré obmedzenia a ponúknuť širší výber hier.

Po úspechu Nintendo Switch a Steam Deck sa na trh vreckových konzol čoraz viac tlačia aj ďalší, ako napríklad Microsoft s vreckovým Xboxom. S rastúcim dopytom po mobilnom hraní sa najnovšie očakáva, že Sony čoskoro predstaví svoju vlastnú konzolu „do ruky“, informuje The Verge.

Sony údajne plánuje výrobu PlayStation zariadenia, ktoré umožní hranie hier pre PS5 bez potreby domácej konzoly s nutnosťou zapojenia do siete a televízie. Mala by byť určená pre hráčov, ktorí túžia po hraní PS5 titulov kdekoľvek, napríklad na cestách. Myšlienka vreckovej konzoly pre PS5 môže byť známa tým, ktorí už vlastnia PlayStation Portal.

Ten totiž už umožňuje hranie PS5 hier na cestách. Portal je osempalcové herné zariadenie, ktoré spoločnosť Sony vydala ešte minulý rok. Funguje na koncepte bezdrôtového streamovania PS5 hier z cloudu.

Zdroj: PlayStation

Ako uvádza ScreenRant, nový vreckový PlayStation by mohol byť úspešný, ak by odstránil obmedzenia Portalu, ako je obmedzená knižnica hier a závislosť od PS Plus Premium. Nové zariadenie by malo umožniť prístup k širšiemu výberu hier a ich hranie aj v offline režime a natívnym spôsobom, nie cez Wi-Fi. Sony sa zatiaľ k dátumu vydania a bližším informáciam ohľadom novej konzoly nevyjadrilo, no podľa The Verge ju čakajú „roky od uvedenia na trh“.