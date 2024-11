Čo o sebe v otázkach "na telo" prezradila známa speváčka?

V najnovšej časti formátu Close friends, do ktorého si pozývame známe slovenské osobnosti, môžeš vidieť slovenskú speváčku a v súčasnosti aj ilustrátorku Zuzanu Smatanovú.



Zuzana sa po období vyhorenia trochu stiahla, napriek tomu, že koncertovanie stále miluje a vie si ho užívať aj ako introvertka. Ak by sa však mala rozhodnúť, či by do konca života vypredávala veľké sály alebo by v tichu domova ilustrovala detské knihy, vybrala by si to druhé. Cíti, že tak chce stráviť svoju starobu.



Zo speváčky išla v priebehu rozhovoru pohoda a spokojnosť. Obdobie v rokoch 2019-2020 bolo pre ňu veľmi náročné a ťažká depresia ju mnohému naučila, čo v priebehu rozhovoru prízvukovala. Aj preto ju vyrušuje, keď sa k psychickým problémom vyjadrujú ľudia, ktorí ich nikdy nezažili.



Sleduj rozšírenú verziu Close friends určenú pre predplatiteľov Refresher+ a užívaj si hlboký a inšpiratívny rozhovor so Zuzanou Smatanovou.