Mix geniálnej animovanej tvorby s majstrovskými dramatickými a thrillerovými príbehmi. Nič lepšie na Netflixe nenájdeš.

Prvým originálnym seriálom od Netflixu bol politický thriller a dráma House of Cards od oscarového Davida Finchera ešte 1. februára 2013. Odvtedy vytvorili a produkovali stovky seriálov, z ktorých je väčšina priemerná, respektíve aj horšia.

Vytvorili však aj kvantum úžasných seriálov a každý rok pribúdajú ďalšie. Rozhodli sme sa tak vybrať 20 najlepších seriálov priamo z produkcie Netflixu. Nenájdeš tu teda seriály, ktoré síce na Netflixe sú, ale nie sú od nich (Breaking Bad, Kalifát, Peaky Blinders...).

V tomto zozname nájdeš najkvalitnejšie seriály, nie nutne najzábavnejšie.

20. Baby Reindeer

Tohtoročný hit začal celkom nenápadne. Neúspešný komik Richard Gadd sa rozhodol vyrozprávať svoj deprimujúci príbeh v seriáli, kde stvárnil samého seba. Spočiatku nevinný dej o žene, ktorá ho prenasleduje sa zmení na desivé svedectvo obete sexuálneho zneužitia a toho, aké to má celoživotné následky. Baby Reindeer je pútavý seriál, pri ktorom sa nedá zastaviť a divák má nutkanie pozerať jednu časť za druhou.

19. Orange is the New Black

Dramatický komediálny seriál sleduje život Piper Chapman, ženy z vyššej strednej triedy, ktorá sa dostane do ženského väzenia za starý zločin súvisiaci s pašovaním drog. Seriál postupne presahuje Piperin príbeh a ponára sa do životov ostatných väzenkýň, odhaľujúc ich minulosť, osobné boje a dynamiku vo väzenskom systéme.

Tvorcovia kombinujú humor s vážnymi témami, ako je rasová diskriminácia, sexuálna identita, korupcia a nespravodlivosti voči ženám. Seriál sa pýši uveriteľnými postavami a emocionálnou hĺbkou ich príbehov.

18. Suburra

Tvorcovia skvelého talianskeho mafiánskeho filmu Suburra natočili pre Netflix sprievodný seriál ukazujúci udalosti spred pôvodnej snímky a sústreďuje sa na boj rôznych zločineckých organizácií o územie neďaleko Ríma.

Hlavnými postavami sú traja mladíci z úplne opačných sfér života a spoločnosti, no najviac rezonujú zástupcovia dvoch znepriatelených gangov. V spore sú však namočení aj politici či dokonca Vatikán. Seriál má skvelé postavy a podmanivú temnú atmosféru. Dej má množstvo zvratov, no poteší aj budovanie vzťahov medzi postavami. Celé to vyvrcholí vo fantastickej finálnej sérii.

17. Master of None

Master of None je dielom komika a herca Aziza Ansariho (Parks and Recreation). Ansari ako režisér, scenárista a herec v hlavnej úlohe obohatil seriál zaujímavou zmesou: sarkazmus sa mieša so satirou a smútok s úprimným šťastím. V seriáli si zahral neúspešného herca Deva indického pôvodu, ktorý sa pretĺka životom v New Yorku.



Približne polhodinové epizódy ubehnú neuveriteľne rýchlo. Za to môže najmä podmanivý príbeh doplnený o ľudsky humorné situácie inšpirované udalosťami, ktoré sa Azizovi stali v skutočnom živote.

16. Glow

Seriál vynikal vo feministických témach skôr, než divák vôbec pochopil, že ide o feminizmus a že mu skutočne fandí. Hlavnými hrdinkami sú ženy, ktoré sa rozhodnú stať wrestlerkami na začiatku 80. rokov. Dobový návrat do neónkami osvetleného Los Angeles pobaví originálnym humorom, veľmi výraznými postavami a prekvapí nahotou a komplexnými vzťahmi s emotívnymi scénami.

15. The Queen’s Gambit

Nič neurobilo pre popularitu šachu toľko, čo táto miniséria. V USA po úspechu seriálu narástli predaje šachu o 83% a predaje šachových kníh o 600%. Miniséria sa okamžite stala globálnym fenoménom, a to najmä vďaka hereckému výkonu Anye Taylor-Joy v hlavnej role Beth.

Tá vyrastala v sirotinci, kde prepadla závislosti na sedatívach. V dospelosti ju prenasledujú osobní démoni, no ani to ju nezastaví v snahe stať sa celosvetovým majstrom šachu. Upútajú aj napínavé a strhujúce šachové partie.

14. Castlevania

Tvorcovia v štyroch sériách predstavili a uzatvorili príbeh troch zabijakov upírov. Prvý je Trevor Belmont z posledného rodu zabijakov príšer, druhá je čarodejnica Sypha a tretím je Draculov syn Alucard. Spoločne v štýlovej animácii rozsekávajú jedného upíra za druhým, žartujú a odhaľujú krvavé tajomstvá.



Ak máš rád vizuálne veľkolepé animované súboje, Castlevania ťa nesklame. Obzvlášť posledná séria je plná scén, z ktorých až mrazí. Veľmi rýchlo si obľúbiš aj skvelo napísané a zahrané postavy.

13. Kingdom

Tento zombíkovský seriál z Južnej Kórei je úplne iný, než na aké sú diváci v tomto žánri zvyknutí. Postavy sa tu totiž správajú inteligentne, zombie ponúkajú pár originálnych nápadov a pozoruhodná je aj akcia. Dej sa odohráva počas 17. storočia v Kórei, ktorá sa zotavuje z japonskej invázie.

Krajinu sužuje hladomor, choroby, sociálna nerovnosť a k tomu sa ešte pridajú nemŕtvi. Prvá epizóda má síce slabší rozbeh, no dej a postavy sa následne posunú výrazným smerom, takže si treba pozrieť aspoň dve časti. Stojí to za to.