„Ak chceš dobre vidieť, zjedz aj tú mrkvu z polievky. Nezabudni si dať céčko, ide na teba nejaká choroba. Nenechávaj tam ten špenát, vieš, koľko vitamínov obsahuje?“ Koľkokrát z úst tvojich rodičov či starých rodičov zazneli podobné vety? O dôležitosti dostatočného príjmu vitamínov počúvame od útleho detstva a naši rodičia majú pravdu.

Dostatočný príjem vitamínov, či už zo stravy, ale aj v podobe výživových doplnkov, je pre správne fungovanie ľudského organizmu kľúčový. Dôležitú rolu však hrá aj poznanie vitamínov, ich účinkov, správneho dávkovania či kombinovania.

Trúfneš si odpovedať na otázku, prečo je dôležité jesť mrkvu a v ktorej potravine sa nachádza najviac céčka a kedy sa odporúča užívať vitamín C? Otestuj svoje znalosti o vitamínoch a možno zistíš, že ich užívaš nesprávne.

Ak potrebuješ efektívne doplniť vitamín C, siahni po výživovom doplnku s obsahom 1000 mg vitamínu C v jednej tablete.

Keďže ide o významný antioxidant, na jeho dopĺňanie by nemali zabúdať ľudia žijúci hektickým životom či športovci. Vitamín C totiž prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.



Dôležitú úlohu hrá pri vstrebávaní železa a tvorbe kolagénu, takže v kombinácii so zinkom a železom je skvelým pomocníkom podporujúcim zdravie kostí, kĺbov či pokožky. Zároveň priaznivo pôsobí na správne fungovanie nervového systému, čo ocenia najmä ľudia, ktorých trápi častý stres.