Gen Z si zamilovala tooth gems: Pri nekvalitnej práci sa môžu zapichnúť do ďasien, čo si o nich myslia stomatológovia?

Neinvazívne skrášlenie chrupu je dostupným a populárnym trendom. V článku sa dočítaš všetko, čo o ňom potrebuješ vedieť.

Tooth gems, kamienky nalepené na zuboch, aké si pamätáme zo skorých 2000 rokov, sú späť. Ešte pred niekoľkými rokmi sa mohlo zdať, že spolu s prepichnutými pupkami, bedrovými rifľami a vyklápacími telefónmi ostanú už iba v spomienkach pamätníkov.

Pupky si však dievčatá nikdy prepichovať neprestali, bedráče oslavujú comeback a tento rok sa po ošiali okolo filmu Barbie spoločnosť Nokia dokonca rozhodla oživiť legendárnu vyklápačku. Gen Z si podobne ako ostatné trendy prisvojila aj ozdoby na zuby. Jemné kamienky však vystriedali odvážnejšie kreácie. Na trhu sú dnes rôzne farby aj tvary, ktoré môžeš kombinovať na milión spôsobov a tomuto trendu už podľahli aj muži.

Že nejde o horúcu novinku, potvrdzujú aj slová skúsenej zubnej lekárky Márie Križanskej. „Ja sama som ich v ambulancii aplikovala pred viac ako desiatimi rokmi, samozrejme s dodržaním všetkých pravidiel hygieny a zásadami ošetrenia v zubnej ambulancii. Keďže nie je potrebné vŕtanie - čo je zásah do celistvosti skloviny, v prípade uvoľnenia ozdoby alebo následného odstránenia ozdoby na žiadosť pacienta, na zube nezostáva poškodenie,“ vysvetľuje.

Zubárka zároveň konštatuje, že aplikácia šperku patrí k tým najjednoduchším estetickým ošetreniam v zubnej ambulancii. V prvom rade však podľa nej treba dbať na zdravie, čistotu a funkčnosť chrupu a pri výbere miesta na aplikáciu byť obozretný. „Určite odporúčam nechať si to urobiť v zubnej ambulancii. Každá takáto ambulancia totiž spĺňa a garantuje hygienický režim a tiež materiálovo - technické a personálne vybavenie,“ dodáva.

V článku si prečítaš, ako vyzerá celý proces aplikácie, kto ich na zuby lepí, aké šperky a materiály sa používajú. Pre účely článku sme sa na názor opýtali aj stomatológov, aby sme zistili, či sa s ozdobami spájajú riziká, na čo si treba dávať pozor a zisťovali sme, aké sú skúsenosti ľudí, ktorí sa pre šperk rozhodli.

Zdroj: čitateľka Lea

Modré zuby, prehltnutý kamienok aj šperk zapichnutý v ďasne

Lea sa kvôli práci rozhodla pre decentný kamienok, ktorý nebude pôsobiť extravagantne a zároveň rozžiari jej úsmev. S aplikáciou aj výdržou je spokojná a svoje rozhodnutie neľutuje.

Menej šťastnú skúsenosť mala Nikita. „Vyzerá to veľmi dobre, len s odstupom času som zistila, že to nie je veľmi dobré na zuby a ja s tým nemám dobrú skúsenosť,“ hovorí a dodáva, že jej prvý set šperkov odpadol už po niekoľkých dňoch. Napriek tomu, že jej to aplikovala ochotná slečna, ktorá jej opravu urobila zadarmo, dlhšie nevydržal ani druhý set. Z aplikácie si okrem toho odniesla aj modré zuby.