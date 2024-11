Už túto sobotu nad ránom sa odohrá dlhoočakávaný zápas Mike Tysona s Jakeom Paulom. Včera večer sa uskutočnil posledný predzápasový staredown, na ktorom obaja zápasníci predviedli svoje emócie naplno.

Potom ako Paul vo štvrtok na pódiu pristúpil k Tysonovi, dostal rýchlu facku. Tyson vraj reagoval na to, že mu Paul „úmyselne“ stúpil na nohu počas vzájomnej potýčky. Mal vraj plné zuby Paulových podpásoviek a šliapnutie na nohu bolo pre neho vrcholom. Povedal pre ESPN blízky zdroj z Mikeovho okolia.

Never step on Mike Tyson’s foot

or he will SLAP THE HELL OUT OF YOU‼️

🤣🤣#Boxing #TysonPaul

💀💀🥊🥊



pic.twitter.com/xSVGiG3mLm