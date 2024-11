Nemám problém riadiť lesný traktor a následne narezať strom s motorovkou. O práci v lese, jej výhodách a nevýhodách sme sa rozprávali s Katkou, ktorá sa živí ako drevorubačka na východe Čiech.

Katka má 24 rokov a pochádza z moravskej obce neďaleko Vsetína. Na jej živote nie je nič netradičné, možno teda až na prácu, ktorú vykonáva. Zamestnanie drevorubačky a pracovníčky v lese je pre ňu už viac ako päť rokov mix hobby a zarábania peňazí. Pre iných je zase žena a práca v lese nepredstaviteľná kombinácia.

Ako povedala v rozhovore pre Refresher, o tejto práci snívala odmalička, kedy ju do lesa brávali rodičia vo veľkom koši na prádlo, kde čakala, kým vykonajú potrebnú prácu.

Dnes sa ťažká práca v lese, riadenie poľnohospodárskych strojov a drina v rôznych poveternostných podmienkach spája hlavne s mužmi, no práve Katka z východných Čiech je dôkazom toho, že výnimka potvrdzuje pravidlo.

Prečo najviac miluje v rámci svojej práce leto, aké komentáre počúva od mužských kolegov a či sa niekedy stratila v lese? Na tieto aj ďalšie zaujímavé otázky sme sa pýtali mladej Moraváčky Kateřiny.

O tom, aké je to robiť rodovo stereotypne vnímanú „mužskú prácu", sme sa bavili aj so Slávkou, ktorá pracuje v Nemecku ako elektrikárka.

Aktuálne tu máme jeseň, ktorá je údajne jedna z najkrajších za posledné roky. Máte vôbec vy drevorubači/ky obľúbené obdobie roka na prácu?

Moje najobľúbenejšie obdobie je leto, pretože sú dlhé dni, býva pekné počasie. Avšak tohtoročná jeseň je tiež veľmi príjemná. Najhoršia je zima a tuhé mrazy, kedy sa navyše na kolesá traktora musia nasadiť ťažké reťaze, aby sa v snehu a ľade mohol ľahšie pohybovať.

A tak som si hovorila, že študovaných už je dosť a manuálna práca pomôže viac.

Ako si sa vlastne dostala k tejto práci?

Možno to vyznie smiešne, ale naši ma do lesa nosili už od bábätka v koši na bielizeň. Tam som prečkala celý deň, počas čoho oni pracovali, tak sa to asi najviac podpísalo na tom, že dnes tiež robím v lese. (smiech) Ale od mala sme doma mali malé hospodárstvo, tiež traktory, niekedy som ich aj riadila (ale len na poli a len po rovine) asi v 6 rokoch.

Často sme tiež jazdievali s rodičmi do lesa, kde sme chystali palivové drevo na zimu, sadili stromčeky, upratovali suché konáre a pod. Môj starší brat si v 15-tich rokoch prial ťažného koňa, ktorého mu naši kúpili a začal sa s ním učiť pracovať v lese. Po čase si zarobil na svoj prvý traktor a začal ním ťahať drevo. Potom sa k nemu pridal aj druhý brat.

Takže ste to mali v rodine?

Príroda mi bola vždy veľmi blízka. Už od deviatich rokov ma lákalo ísť na strednú lesnícku školu, vždy som si priala pokračovať na vysokú a byť lesnou inžinierkou. To sa vo mne však postupom času zmenilo.

Zistila som, že mám rada les, adrenalín a manuálnu prácu. A tak mi v hlave vznikol nápad robiť v lese tak, ako môj brat. Lenže obaja bratia ma od toho odrádzali a nechceli o tom ani počuť. Nesúhlasili s tým, aby dievča robilo takú nebezpečnú a namáhavú prácu. Argumentov mali viac ako dosť.

Trvalo mi takmer dva roky, kým som jedného z nich prehovorila, aby mi to dovolili. Už to bolo asi trochu z ľútosti a mojej neodbytnosti. (smiech) V lete po maturite som prišla z dovolenky a na dvore stál traktor a vedľa neho brat so slovami „chcela si prácu, tak tu ju máš“. Neverila som svojim očiam a dodnes mu za to ďakujem.

Nelákala ťa po maturite vysoká škola?

Na strednej škole som prospievala s vyznamenaním, takže ma naši aj učitelia samozrejme videli skôr na vysokej škole, kam som od detstva aj chcela ísť. Len ja, tvrdohlavá, som mala jednoduchú odpoveď, že chcem jazdiť v lese na traktore. Trochu ma k tomu lákalo aj to, že v tom období u nás bola kalamita spôsobená lykožrútom a začiatok úspechu sa jej ubrániť, je čo najskôr vyťažiť napadnuté stromy. A tak som si hovorila, že študovaných už je dosť a manuálna práca pomôže viac.

Medvede tu nemáme, ale vyskytujú sa tu vlci.

A čo plat, koľko si môžeš ako drevorubačka zarobiť?