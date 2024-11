Experti o tom rozhodnú budúci rok.

Do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) tento týždeň vstúpili viacerí uznávaní športovci a športovkyne. Po oznámení tohtoročných ocenených sa už špekuluje o budúcoročných menách. Ako informuje Šport.sk, kandidátom na prestížne ocenenie je aj Zdeno Chára.

Chára už ukončil svoju športovú kariéru, no v NHL dosiahol pozoruhodné výsledky. Najdlhší čas strávil v drese Boston Bruins, kde odohral až 14 sezón. Bol zároveň aj kapitánom. Ako poznamenal zámorský expert Josh Wegman, počas toho, ako viedol tím, získali Stanley Cup. Opísal ho ako jedného z najlepších defenzívnych obrancov histórie a triumfuje aj v počte odohratých zápasov. Je na siedmom mieste, v NHL ich odohral až 1680.

To, či sa do prestížnej siene slávy napokon dostane, rozhodnú experti. Nebol by však prvým Slovákom, ktorý by sa mohol ocenením pýšiť. Pred štyrmi rokmi ho získal Marián Hossa a v minulom storočí sa tam zapísali až traja ďalší Slováci.