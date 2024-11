KVÍZ: Vieš podať prvú pomoc? Otestuj sa a zisti, či dokážeš zachrániť život

Pri poskytnutí prvej pomoci rozhodujú sekundy.

Myslíš si, že dokážeš podať prvú pomoc človeku, ktorý práve bojuje o život? Otestuj svoje znalosti a zisti, či nemáš v podávaní prvej pomoci medzery.

Nezabúdaj, že v mnohých prípadoch rozhodujú sekundy. Keď vidíš, že niekto potrebuje tvoju pomoc, neváhaj. „Prvú pomoc neposkytuješ ako odborník, ale ako laik, ktorý sa snaží pomôcť. Najhoršie, čo môžeš spraviť, je neurobiť nič, pretože pacient v núdzi potrebuje každú sekundu,“ hovorí profesionálny záchranár Norbert Dzemjan z organizácie Emergency Slovakia s.r.o.

Aj on už mal skúsenosti s prípadmi, keď sa ľudia báli podať prvú pomoc, a tak radšej neurobili nič. „Bohužiaľ, je bežné, že ľudia nevedia, ako reagovať, alebo sa boja zasiahnuť, prípadne sú voči okoliu ľahostajní. Tento strach často pramení z nedostatku informácií o tom, čo presne treba spraviť.“

Stretol som sa s tým, že niektorí chceli pomôcť, no nevedeli ako, iní prejavili úplnú neochotu, a boli aj takí, ktorí chceli pomôcť, ale ich zásah situáciu ešte viac skomplikoval.

Norbert Dzemjan dodáva, že každý z nás by mal ovládať tri základné zásady prvej pomoci: posúdiť bezpečnosť, overiť stav pacienta a privolať odbornú pomoc. Záchranár zároveň varuje pred niekoľkými chybami, medzi ktoré patrí vyťahovanie jazyka či vkladanie prstov do úst pacienta. „Správny postup je položiť jednu ruku na čelo zraneného, dva prsty druhej ruky pod bradu a jemne zakloniť hlavu – tým sa dýchanie uvoľní a jazyk sa vráti do pôvodnej polohy.“

Odborník na telefóne aj v bežných situáciách

Ak ide o život, poskytnúť okamžite prvú pomoc a privolať záchranárov podľa odporúčaného postupu, je nevyhnutnosť a jediná cesta. Oveľa častejšie ale každý z nás zažíva situácie, kedy je treba si pomôcť s bežným zdravotným problémom či ošetriť drobný úraz.



Vtedy je tiež dobré vedieť sa čo najrýchlejšie vynájsť. Ak nejde o život a zdravie ohrozujúci stav, poradiť na diaľku s odborníkom sa môžeš aj vďaka tomu, že máš uzavreté životné poistenie.





Okrem toho sú ti k dispozícii odborníci na rôzne medicínske oblasti a o pomoc môžeš požiadať aj psychológa či terapeuta. S tými si môžeš dohodnúť konzultáciu cez videohovor a bez dlhého čakania na termín.



Samozrejme, s rizikovým životným poistením máš viac istoty hlavne vtedy, keď prídu skutočne náročné situácie. Vďaka dobre nastavenej poistke Bezstarostný život môžeš dostať finančnú pomoc alebo náhradu príjmu pri úraze, dlhodobej práceneschopnosti, pobyte v nemocnici či v prípade úmrtia. Na jednej spoločnej zmluve môže byť poistená celá rodina a k poistke navyše môžeš získať aj ďalšie zľavy a benefity zadarmo.

Späť k prvej pomoci, ktorá môže zachrániť život. Otestuj sa v kvíze, ktorý sme pripravili spoločne s odborníkmi.