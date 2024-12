TOP 10 vianočných darčekov, ktoré potešia každého milovníka cvičenia a aktívneho životného štýlu

Najlepšie na tom je, že v zozname nájdeš nielen prémiové produkty, ale aj skvelé darčeky za menej ako 35 eur.

Výber darčeka pre športovca alebo fitness nadšenca nemusí byť vôbec taký komplikovaný, ako sa môže zdať. Stačí sa zamerať na praktické veci, ktoré im uľahčia tréning, regeneráciu alebo ich jednoducho motivujú k ďalším výkonom.

V našom zozname nájdeš darčeky od masážnej pištole na uvoľnenie svalov až po akupresúrny set, ktorý skvele poslúži na relaxáciu po cvičení. Nezabudli sme ani na výživové doplnky, fitness vybavenie a dokonca aj štýlový batoh. S týmito tipmi určite vyčaríš úsmev na tvári každému fanúšikovi pohybu – či už profesionálnej alebo rekreačnej úrovni.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Masážna pištoľ Stormred PRO REHAB

Masážna pištoľ by mala byť súčasťou výbavy každého, kto sa aktívne venuje športu. Pištoľ Stormred pomôže s úľavou od bolesti a regeneráciou rôznych svalových partií – v balení je až 10 rôznych masážnych hlavíc. Ďalšou výhodou je možnosť voľby intenzity masáže. Zariadenie má desať rýchlostných stupňov, ktoré sa dajú prepínať podľa aktuálnej potreby svalov. Na jedno nabitie vydrží až 5 hodín.

Zdroj: Alza

Akupresúrna podložka

Na prvý pohľad to možno vyzerá ako mučiaci nástroj, no dôveruj nám, ide o perfektnú pomôcku na uvoľnenie tela a svalov. Na podložke je umiestnených 230 okrúhlych ihličkových ostrovčekov, pričom každý má niekoľko umelohmotných ihličiek na stimuláciu a prekrvenie tela. Ich rovnomerné rozmiestnenie a tvar zabraňujú bolesti pri ležaní – skôr vyvolávajú pocit tepla a tlaku. Na podložku je najlepšie ľahnúť si v tenkom bavlnenom tričku alebo aj s holým telom.

Zdroj: Alza / Gymbeam

Palacinková zmes

Tento balíček obsahuje zásobu veľkých balení produktov, ktoré sú potrebné na prípravu dokonalých proteínových palaciniek. S týmto darčekom vybavíš raňajky alebo sladký dezert na niekoľko dní. Balenie obsahuje 500 g zmesi na prípravu proteínových palaciniek, 100 % arašidové maslo a sladký sirup na palacinky bez pridaného cukru a tuku. Balíček je dostupný v niekoľkých príchutiach.

Zdroj: Myprotein

Balíček pre nárast hmotnosti

Niektorí ľudia začínajú cvičiť práve preto, aby nabrali kilogramy a získali viac svalovej hmoty. Ak máš vo svojej rodine niekoho takého, máme pre teba ideálny darček. Balíček od Myprotein obsahuje: proteín Weight Gainer (1 kg), kreatín monohydrát (250 g), 100 % instantné ovsené vločky (1 kg), esenciálne omega-3 (90 kapsúl), prírodné arašidové maslo a šejker.

Zdroj: Myprotein

Osobná váha Xiaomi Body Composition Scale S400

Diagnostická váha Xiaomi umožňuje sledovanie stavu tela – pomocou mobilnej aplikácie (kompatibilná s Android a iOS) si obdarovaná osoba môže skontrolovať nielen svoju váhu, ale aj množstvo telesného tuku či tep. Maximálna nosnosť váhy je 150 kg s presnosťou 100 g.

Zdroj: Alza / Xiaomi

Extra priľnavá podložka na jogu

Podložka ideálna na náročnejšie cvičenia, ako napríklad dynamická jóga, pilates či HIIT tréning. Vďaka hrúbke 4 mm poskytuje pri cvičení potrebné pohodlie a stabilitu. Obdarovaná osoba tiež ocení, že podložka sa po rozbalení nebude šmýkať po podlahe a pevne drží na svojom mieste. Je dostupná v štyroch farebných prevedeniach – čiernej, červenej, modrej a zelenej.

Zdroj: DECATHLON

Závesné popruhy

Popruhy sú vhodné na cvičenie doma, vonku či vo fitku. Je to ľahký a skladný produkt, ktorý sa zmestí do tašky a obdarovaná osoba si ich môže zobrať so sebou kamkoľvek. So závesným systémom je možné precvičiť celé telo. Cvičenie na závesnom systéme je účinný spôsob na spevnenie stredu tela, zlepšenie flexibility, stability či koordinácie.

Zdroj: Decathlon

Balenie odporových pásov Myprotein

Do zoznamu užitočných pomôcok, s ktorými je možné účinne cvičiť nielen vo fitku, ale aj doma, pridávame pásy značky Myprotein. Balenie obsahuje 3 typy rezistenčných pásov s ľahkou, stredne ťažkou a ťažkou záťažou. Sú z príjemného materiálu, ktorý sa nezasekáva na oblečení a neškriabe pokožku.

Zdroj: Myprotein

BATOH COLUMBIA CONVEY™ III 27L

Kvalitný batoh do posilky by žiadnemu športovcovi nemal chýbať. Na tvoj nákupný zoznam sme vybrali batoh značky Columbia s objemom až 27 litrov. Batoh má dve vnútorné vrecká, štyri vonkajšie vrecká a je vyrobený z odolného materiálu, ktorý tak ľahko nenasiakne vodu a je rýchloschnúci.

Zdroj: Footshop

Masážny prístroj Airflow Ultimate

Tento darček je najmä vhodný pre bežcov či cyklistov. Kompresné návleky poskytujú okamžitú úľavu uboleným končatinám, účinne znižujú opuchy, napomáhajú odplavovať kyselinu mliečnu po náročnej športovej aktivite a podporujú funkciu lymfatického systému. Návleky majú tri úrovne vzduchovej kompresie a tri úrovne vyhrievania.

Zdroj: Alza / BeautyRelax

🎁 Bonus: Ročné predplatné Refresher+

50 €

Chceš obdarovať niekoho, kto má rád tipy na dobré produkty, recenzie a ocení inšpiráciu v oblasti fitness, zdravia, športu, výživy či životného štýlu? Daruj darčekové predplatné Refresher+. Obdarovaná osoba tak získa prístup k prémiovému obsahu vrátane exkluzívnych benefitov.



Darčekové ročné predplatné môžeš získať na tomto odkaze. Po zaplatení ti príde poukážka e-mailom, ktorú môžeš vytlačiť a zabaliť ako darček.