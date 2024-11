Prichádza nové PlayStation 5 Pro aj s vylepšenými hrami: Pozri, či sa medzi nimi nachádza aj tá tvoja

Prinášame ti zoznam viac ako 50 hier, ktoré si budeš môcť zahrať s vylepšeniami aj na PS5 Pro.

Spoločnosť Sony oznámila, že s novou konzolou PlayStation 5 Pro prídu už 7. novembra vylepšenia pre viac ako 50 hier. PS5 Pro pritom ponúka vylepšené rozlíšenie a ray tracing, dosahuje aj vyššiu snímkovú frekvenciu, ktorá však stále priamo závisí aj od tvojho zariadenia.

Na svojom blogu PlayStation.Blog zverejnila zoznam viac ako 50 hier, ktoré budú 7. novembra vylepšené práve kvôli novej PS5 Pro. Pozri sa na zoznam nižšie, či sa vylepšenia dočká aj tvoja najobľúbenejšia hra.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Sony svojich zákazníkov ubezpečila, že plánuje aktualizáciu na novú konzolu pridať aj do iných hier. O ďalších tituloch má informovať v najbližšom období. Ak ti unikla nová PS5 Pro, môžeš si pozrieť trailer k jej predstaveniu.