Najtragickejšia lovestory rockovej histórie: Sid Vicious priateľku údajne dobodal v hotelovej izbe, neskôr sa predávkoval heroínom

Ich vášnivý, no zároveň nesmierne toxický vzťah ukončila až desivá smrť. Obaja zhasli presne tak rýchlo, ako sa dostali pred svetlá reflektorov a objektívy fotografov.

V kronike rokenrolu by sme našli rôzne príbehy lásky. Niektoré sú inšpiratívne a krásne — John Lennon a Yoko Ono, iné poriadne komplikované — milostný trojuholník George Harrisona, Pattie Boyd a Erica Claptona.

Zopár bolo však poriadne desivých — Kurt Cobain a Courtney Love. Do poslednej kategórie spadá aj dvojica Sid Vicious a Nancy Spungenová. Síce nie je tak známa, ako vyššie spomenuté páry, skončila najtragickejšie z nich.

Zatiaľ, čo on bol kontroverzným basgitaristom provokatívnej londýnskej formácie Sex Pistols, ona bola psychicky chorou narkomankou a bývalou prostitútkou. Dokonale si porozumeli.

Zdroj: Mike Lawn/Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Obaja zažili v detstve momenty, ktoré by najradšej dostali z hlavy. Jeden pre druhého boli útechou, akú nikdy predtým nepoznali. Prežili spolu najkrajšie obdobie svojho života, ich sebadeštruktívne a násilné sklony im však napokon zlomili väz.

Dodnes nie je úplne jasné, čo sa odohralo v osudnú noc 12. októbra 1978 v newyorskom hoteli Chelsea, ale Vicious bol obvinený z vraždy svojej priateľky, ktorú našli dobodanú v kúpeľni. Práve uňho bola vražedná zbraň, no vravel, že si na nič z predošlého večera nespomína.

Do väzenia sa však nikdy nedostal, pretože sa len niekoľko mesiacov po tragickej udalosti predávkoval heroínom. Čím všetkým si dvojica prešla počas dospievania a spoločného vzťahu, prečo Sex Pistols Spungenovú nenávideli, aké sú ďalšie teórie o jej smrti a čo všetko odhalil dokumentárny film Who Killed Nancy? To všetko sa dozvieš v článku.

Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj na našom webe všetko bez obmedzení. Nájdeš tam viacero profilov osobností alebo kapiel, reportáží zo zahraničia, či desivých kriminálnych príbehov.

Zdroj: Wikimedia Commons/Chicago Art Department/L. Schorr

Stratený delikvent bez zábran

Keď niekto povie slovo punk, väčšine sa asi vybaví pred očami frontman Sex Pistols Johnny Rotten (vlastným menom John Lydon) ako agresívne spieva v hádam najznámejšom hite kapely Anarchy In The UK vety: „Som antikrist, som anarchista. Neviem, čo chcem, ale viem, ako to dosiahnuť. Chcem zničiť všetkých okoloidúcich“.

Far Out Magazine píše, že práve on dal známemu basgitaristovi prezývku Sid Vicious (vlastné meno britského rebela je totiž Simon John Ritchie). Vznikla po tom, ako Ritchieho pohrýzol Rottenov škrečok Sid. Rotten to vtedy okomentoval slovami „Sid is really Vicious.“ (v preklade Sid je naozaj zlý).

Ritchieho krátko na to premenovali a on zjavne neprotestoval, keďže drsná prezývka sa k punkovému hnutiu skvele hodila. Vicious nastúpil do kapely už ako tínedžer. Nebol však v pôvodnej zostave, nahradil Glena Matlocka. Napriek tomu netrvalo dlho, kým sa basgitarista stal hlavnou tvárou kapely pre rôzne excesy.

Podľa magazínu Rake počas koncertov udieral ľudí basgitarou a vulgárne im nadával, reťazou z bicykla napadol novinára Nicka Kenta, čiastočne oslepil mladé dievča na punkrockovom festivale, či rozbitou fľašou dorezal brata Patti Smith.

GQ píše, že často nosil tiež nášivky so svastikami. Údajne však nebol neonacista, chcel len provokovať okolie (koniec koncov jeho priateľka Nancy Spungenová bola Židovka), čo sa príliš nestretlo s pochopením ostatných punkáčov zväčša tvrdo odsudzujúcich akékoľvek nacistické symboly.

Zúrivá schizofrenička so zlým vplyvom

Odpor Sida Viciousa voči systému, nihilistické správanie a utápanie sa v zakázaných látkach, či v alkohole, podmienilo ťažké detstvo s matkou. Ako píše Guardian, brala rôzne drogy vrátane heroínu. Otec opustil rodinu, keď mal Vicious len dva roky. Vyrastal v chudobe, bol problémové dieťa a keď mal šestnásť rokov, matka ho surovo vyhodila z domu.

Následne začal squatovať (obývať opustené miesta, pozn. red.). Jeho vtedajší kamarát, John Wardle známy aj ako Jah Wobble, prezradil, že keď sa Vicious dostal do squatového sveta, žil na veľmi depresívnych miestach plných tvrdých drog.

Ako píše Independent, Wobble bol svedkom všelijakých zverstiev, z ktorých tuhne krv v žilách. Vicious sa vraj bežne pálil cigaretami a raz si porezal ruky vrchnákmi z fazuľových plechoviek. Okrem toho vraj basgitarista počas hádky bodol vidličkou spolubývajúceho a zabil mačku tak, že ju vyhodil z okna.

Vicious patril do generácie, ktorá bola presným opakom hnutia hippies zo 60. rokov. Mier a lásku nahradila skepsa, hnev a heslá ako „no future“. Nancy Spungenová bola od Viciousa len o rok mladšia a ako priznala jej matka Deborah vo svojej knihe And I Don't Want to Live This Life: A Mother's Story of Her Daughter's Murder, Nancy bola tiež už do mala problémové dieťa.