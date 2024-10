Pepsi na chvíľu disponovala 6. najväčšou námornou armádou sveta. To nie je žiadny vtip, ale ukážka jedného z najbizarnejších marketingových ťahov v histórii ľudstva.

Najväčším námorníctvom dnes disponujú štáty ako Čína, Rusko či Spojené štáty americké. Ich flotily tvoria niekoľko stoviek bojových, prieskumných aj transportných plavidiel a strojov.

Námorníctvom sa kedysi mohla pýšiť aj firma Pepsi. Áno, presne tá firma, ktorá už približne 130 rokov produkuje sýtený sladký nápoj, ktorý sa stal jedným z najslávnejších na svete.

Zdroj: Unsplash

V histórii došlo k viacerým zvláštnym výmenám. Svet si pamätá moment, kedy indonézsky výrobca lietadiel vymenil dve osobné lietadlá za 110 000 ton thajskej ryže, píše BBC. V športovom odvetví zas v minulosti prestupovali hráči v rámci klubov za klobásy, učebnice, závažia či sud piva.

V tomto článku si prečítaš: Ako je možné, že Pepsi získala ponorky a torpédoborec.

Čo tomu predchádzalo.

Čo robila Pepsi s vojenskými strojmi.

Síce v každom z týchto prípadov ide o riadne zvláštne výmeny, no fakt, že kedysi dávno sa plechovky a fľaše Pepsi vymenili za ponorky, torpédoborec, plachetnicu či lietadlovú loď, to je pravdepodobne ten najdivnejší ťah v histórii výmenného obchodu. Ako je to vlastne možné?

Všetko sa začalo na výstave v Moskve

Je rok 1959, medzi západom v zastúpení USA a východom v zastúpení Sovietskym zväzom prebieha už viac než dekádu Studená vojna. V skrytom konflikte kapitalistického vs. komunistického bloku sa superveľmoci predbiehali v tom, kto bude lepší prakticky v každom jednom ohľade od zbrojenia, hospodárstva či vesmírneho programu.

Zdroj: Wikimedia Commons

V Moskve sa koná americká národná výstava, ktorej cieľom je priblížiť životný štýl, zvyky a tradície Západu a vymieňať si navzájom rôzne poznatky o každodennom živote bežných ľudí.

Na tejto exhibícii sa nachádzajú jedni z najdôležitejších mužov vtedajšej svetovej geopolitiky. Premiérom Sovietskeho zväzu je v tej dobe Nikita Chruščov, zatiaľ čo post viceprezidenta USA zastáva Richard Nixon. V americkej delegácii je zúčastnený aj Don Kendall, vtedajší výkonný riaditeľ spoločnosti Pepsi.