Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: čakaj na Vianoce s LEGO® Harry Potter, únikovou hrou či obľúbenou skincare

Ak kupuješ svojim blízkym Mikulášske prekvapenie, tento zoznam môžeš považovať za tip na ideálny darček.

Prečo by mali mať adventné kalendáre len deti? Určite budeš súhlasiť, že všetci si zaslúžime malé prekvapenie, obzvlášť v hektickom predvianočnom období. Vybrali sme tie najzaujímavejšie kalendáre pre dospelých, ktoré ponúkajú viac než len čokoládu – od kúskov LEGO® Harry Potter, skladací model Porsche 911 Carrera, cez napínavé únikové hry až po kozmetiku či skincare.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

LEGO® adventné kalendáre

od 23,90 €

Vďaka týmto kalendárom zapíští zberateľské srdiečko všetkých fanúšikov LEGO®. Nás najviac oslovila edícia Harry Potter a Star Wars. Všetky kalendáre obsahujú stovky dielov, z ktorých si môžeš postaviť figúrky a doplnky do existujúcich kolekcií LEGO®. How cool is that?

Zdroj: Alza / LEGO®

Fitness adventný kalendár z limitovanej edície Myprotein

99,99 €

Čakanie na Vianoce si môžeš spríjemniť aj s bestsellermi značky Myprotein. Každý deň ťa prekvapí niečo iné – od tyčiniek Layered Bar cez srvátkový izolát až po praktické fitness doplnky. Nestihol si si uchmatnúť svoj Myprotein kalendár? Nezúfaj, v priebehu nasledujúcich dní bude doskladnený.

Zdroj: Myprotein

Franzis adventný kalendár Porsche 911 Carrera

142,96 €

S týmto kalendárom zaručene potešíš každého fanúšika klasických áut. Obsahuje 24 okienok, pod ktorými sa ukrývajú jednotlivé diely modela ikonického Porsche 911 Carrera v mierke 1 : 24. Súčasťou kalendára je aj podstavec pre hotový model s integrovaným zvukovým modulom a sprievodná kniha.

V edícii adventných kalendárov Franzis nájdeš napríklad aj Ford Mustang GT, Mercedes SL-300, starý Fiat 500 či Land Rover Defender.

Zdroj: Alza / Franzis

Adventný kalendár plný sviečok YANKEE CANDLE

53,02 €

Kalendár ukrýva 12 čajových a 12 sviečok v skle. Čajové sviečky vydržia horieť 6 hodín, sviečky v skle až 10 hodín. Súčasťou balenia je aj sklenený svietnik na čajové sviečky. Určite oceníš aj výber vôní – Silver Sage & Pine, Cinnamon Stick, Wild Orchid, Amber & Sandalwood, Bayside Cedar, Vanilla Bean Espresso, Vanilla Cupcake, Black Cherry, Red Raspberry, Clean Cotton, Spiced Banana Bread a Soft Wool & Amber.

Kalendár je dostupný aj v menšej verzii s 24 čajovými sviečkami.

Zdroj: Alza / Yankee Candle

Beauty kalendár Catrice

42,50 €

Tento kalendár zaplní nejednu kozmetickú tašku. Nájdeš v nej niekoľko ceruziek na oči, rúže, laky na nechty, fólie na nechty, pilník, masky, štetce, ceruzky na pery, paletku očných tieňov či rôzne doplnky. Ak sa tvoja polovička miluje líčiť, tak Mikulášsky darček máš vybavený.

Zdroj: Notino / Catrice

Kalendár Garnier pre tvoju pleť

26,77 €

Adventný kalendár Garnier Skin Naturals ukrýva 12 prekvapení v podobe pleťových alebo očných masiek. Odpočítavanie do Vianoc si tak môžeš skrátiť self-care večermi, a to napríklad pozeraním vianočných filmov s maskou na tvári.

Zdroj: Notino / Garnier

Satisfyer Advent Calendar Premium

170 €

Značka Satisfyer si pripravila advetný kalendár, ktorý okorení tvoj sexuálny život. Od začiatku decembra až do Vianoc ťa každý deň poteší nejaká hračka či doplnok. Výrobca uvádza, že skutočná hodnota kalendára je až 900 €. Celkom dobrý deal, nie?

Zdroj: Notino / Satisfyer

Adventný kalendár s únikovou hrou

14,31 €

Tento adventný kalendár otestuje tvoje mozgové bunky. Hlavným hrdinom kalendára je Dorian, ktorý sa prebudil v nemocničnej izbe – nevie, ako sa tam dostal, ani kto je. Ak chce uniknúť zo zariadenia, musí do 24. decembra vyriešiť záhadu o „pacientovi číslo 13.“ Každý deň dostaneš napínavú úlohu v podobe hádanky.

Zdroj: Martinus

Adventný kalendár Notino Exclusive

188,80 €

Spríjemni si čakanie na Vianoce testovaním novej kozmetiky. Adventný kalendár Notino ukrýva až 25 okienok s luxusnými produktami na tvár, telo a vlasy od vybraných značiek, ako sú FOREO, Bobbi Brown, Urban Decay alebo Armani. Notino uvádza, že v kalendári nájdeš produkty v reálnej hodnote takmer 500 €. Na 5 šťastlivcov dokonca čaká v kalendári Silver ticket, teda poukaz v hodnote 100 eur, ktorý môžeš uplatniť pri nákupe v Notine.

Zdroj: Notino

Notino Advent Calendar 2024: Korean Beauty

174,90 €

Kórejská kozmetika má vo svete beauty stále svoj hype. Veríme, že oprávnene. Notino predstavilo tento rok vlastný adventný kalendár s výberom 25 bestsellerov v kategórii kórejskej skincare a vlasovej kozmetiky. Notino uvádza, že v kalendári nájdeš produkty v reálnej hodnote 360 €.