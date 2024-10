Gáborík skritizoval správanie Slafkovského: „Niečo také by som si ku zväzu nikdy nedovolil“

Jeho vyjadrenia rozoberali v ich spoločnom podcaste s Valábikom, kde bol hosťom Branko Radivojevič.

Juraj Slafkovský otvorene kritizoval slovenský hokej aj celý zväz Slovenského ľadového hokeja (SZĽH). Na jeho tvrdenia teraz zareagovali viaceré športové legendy ako Marián Gáborík či Branko Radivojevič.

Dvadsaťročný hokejista sa posťažoval v kanadskom médiu The Athletic, pre ktoré uviedol, že „v slovenskom hokeji prevláda rodinkárstvo a že zamestnanci zväzu pracujú skôr pre svoje vlastné záujmy, než aby prispievali k zlepšeniu hokeja na Slovensku“.

Na vyjadrenia zareagoval aj samotný zväz, ktorý na rodáka z Košíc apeloval, aby „sa v budúcnosti vyjadroval ako zodpovedný líder reprezentácie“. V rozhovore taktiež útočník z Montrealu Canadiens spomenul, že Gáborík ani Hossa nechcú pracovať pre zväz. V podcaste Boris & Brambor, kde bol hosťom Branko Radivojevič, rozoberali jeho tvrdenia.

„Všetky veci na Slovensku nie sú ružové. Možno však nie je dobré takto strieľať cez noviny a bolo by lepšie o tom podebatovať. Bola tam spomenutá korupcia alebo niečo také, ale ja neviem, na čo presne narážal. Všetci sme si tým prešli, ja si tiež spomínam, že za našich čias, v mladších výberoch, si vedel, že tam boli jeden-dvaja, ktorí by tam nemali byť,“ vyjadril sa ku kauze Radivojevič.





„Súhlasím. Takéto veci sa cez médiá neriešia. Za našich čias sme mali iné superhviezdy – Pálffyho, Šatana, Bondru, Višňovského, Hossu. Zväz tiež nefungoval tak, ako by mal, a kto z týchto hviezd sa niekedy vyjadril, aj keď už boli starší a boli niekde úplne inde, na adresu zväzu? Nikto! A to ani po kariére. A keď sa na to pozrieme teraz, mladý 20-ročný...“ odkazuje Gáborík. Neskôr dodal, že by si nikdy nedovolil správať sa tak, ako to urobil Juraj Slafkovský voči zväzu.

Celú situáciu prirovnali k tomu, ako Pospíšil kritizoval spoluhráčov hrajúcich v KHL. „Ja si to neviem predstaviť a vôbec Miroslavovi Šatanovi v tejto situácii nezávidím. A ešte si tam samozrejme "do huby" zobral mňa a Hossu, čo bolo trochu zbytočné... Čo on môže vedieť, či my tieto veci neriešime so zväzom za zatvorenými dverami? To tiež nemôže nikto povedať, bolo to nešťastné vyjadrenie,“ uviedol bývalý hráč NHL Marián Gáborík.