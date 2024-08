Hráči z KHL budú pravdepodobne môcť reprezentovať Slovensko v kvalifikačných zápasoch na ZOH. Odobrila to vraj nová vláda na Slovensku.

Slovenskí hokejisti, ktorí pôsobia v KHL, pravdepodobne dostanú zelenú a budú si môcť zahrať v kvalifikačných zápasoch ZOH 2026, ktoré sa uskutočnia na prelome augusta a septembra tohto roka.

Zmeny v pravidlách nastavila nová vláda na Slovensku. Informácie sa dostali do slovenských médií vďaka rozhovoru v ruských médiách s obrancom Máriom Grmanom, ktorý hrá za KHL a v Rusku aj žije. Okrem Grmana je pravdepodobný taktiež príchod Martina Gernáta. Nie všetci to však vidia pozitívne.

Prvým slovenským hokejistom, ktorý vyjadril pochybnosti, je útočník Martin Pospíšil. „Zaskočila ma tá správa, uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo som sa všetko dozvedel len pred chvíľou. Musím tú informáciu najprv spracovať. V najbližších dňoch sa rozhodnem, či pôjdem reprezentovať,“ vyjadril sa pre Denník Šport.

Martin o sebe tvrdí, že má morálne zásady a bijú sa v ňom rôzne pocity. Po kariére by rád ostal na Slovensku a uvedomuje si, že svojím rozhodnutím ovplyvní aj budúcu mládež. Veľmi rád by si znovu obliekol národný dres, no „niekedy však musí dať človek šport bokom“.

Negatívny postoj k účasti KHL hráčov v reprezentácii v minulosti vyjadril aj útočník Róbert Lantoši či Peter Cehlárik, ktorý z ligy odišiel práve z dôvodu vojny na Ukrajine, upozornil Sportnet.