Hráči z Ruska by mali posilniť národný tím počas kvalifikácie na ZOH.

Slovenskí hokejisti, ktorí pôsobia v KHL, pravdepodobne dostanú zelenú a budú si môcť zahrať v kvalifikačných zápasoch na ZOH 2026, ktoré sa uskutočnia na prelome augusta a septembra tohto roka.

O pozvánke prehovoril Mário Grman v rozhovore na sociálnej sieti Telegram. Rozhodnutie v prospech hráčov, ktorí pôsobia v Rusku, pripísal Ficovej vláde. Vyjadrenie hokejistu priniesol portál sport.aktuality.sk

Od vypuknutia invázie na Ukrajinu mali na svetových šampionátoch hráči z KHL stopku. V kvalifikácii na olympijské hry sa však podľa najnovších informácií predstaviť môžu.

„Povedal som im po posledných majstrovstvách, že idem do KHL a že vždy, keď ma zavolajú, rád sa pripojím k tímu. Závisí to aj od toho, či ma tím v KHL pustí. Teraz však máme v auguste kvalifikáciu na olympiádu a neviem, či to už môžem povedať… Áno, pozvali ma, som z toho naozaj nadšený,“ povedal Mário Grman, ktorý do Ruska odišiel po tohtoročných majstrovstvách v hokeji.

Grman nie je jediný, ktorý zabojuje o účasť na olympiáde

Pozitívne to vidí aj s ostatnými hráčmi, ktorí v KHL pôsobia. „Máme tu osem alebo deväť hráčov, posledné roky to bola ťažká situácia. Ale teraz sa zmenila na Slovensku vláda a zmenili to. Čiže teraz nás môžu zavolať,“ priblížil dôvody svojej účasti. Nastúpiť by mal aj Martin Gernát, podľa ruských médií dostal priepustku, aby vynechal úvod sezóny.

Slovenský zväz ľadového hokeja by mal celú nomináciu na nadchádzajúce kvalifikačné zápasy zverejniť v pondelok 19. augusta 2024.