Revolúcia v letectve? Hypersonické lietadlo ťa dostane z Londýna do New Yorku iba za hodinu

Lietadlo je zatiaľ v testovacej fáze a malo by byť schopné letieť až 5-krát rýchlejšie ako je rýchlosť zvuku.

Revolúcia v leteckej doprave je tu a prvé hypersonické lietadlo je pripravené na testovanie. Nový spôsob leteckej prepravy ťa dokáže z New Yorku do Londýna dostať za približne hodinu.

Teraz už vyslúžilý Concorde, ktorý bol v minulosti najrýchlejším lietadlom, drží rekord v najrýchlejšom lete medzi Londýnom a New Yorkom, a to 2 hodiny, 52 minút a 59 sekúnd. Ako informuje Ladbible, prototyp nového lietadla dokáže letieť okolo 4 828 km za hodinu – až 5-krát rýchlejšie ako je rýchlosť zvuku. Oficiálna vzdialenosť medzi New Yorkom a Londýnom je cca 5 569 km.

Spoločnosť, ktorá stojí za týmto prelomovým inžinierskym vynálezom, je Venus Aerospace. V súčasnosti už pracujú na lietadle s názvom Venus Detonation Ramjet 2000 lb Thrust Engine. Letecká spoločnosť tiež dúfa, že už v budúcom roku uskutoční svoje prvé testovacie lety, pričom konečným cieľom je sprístupniť hypersonické cestovanie pre komerčné aj obranné lietadlá.

„Tento motor robí hypersonickú ekonomiku realitou. Sme nadšení z partnerstva so spoločnosťou Velontra, aby sme dosiahli túto revolúciu vo vysokorýchlostnom lete, vzhľadom na ich odborné znalosti v oblasti vysokorýchlostného spaľovania vzduchu,“ povedal spoluzakladateľ Venus Aerospace Andrew Duggleby.