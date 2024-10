Jaroslav Kotlár sa previnil tým, že neplatil alimenty. Po roku ho však prepustili.

Jeden z najvýraznejších zápasníkov kontroverznej organizácie Clash of the Stars (COTS), Jardo Kotlár alias Kotlár Security, je na slobode. MMA zápasník, ktorý bol pôvodne ochrankárom, si odpykával trest v českej väznici Rapotice za to, že neplatil alimenty. Po roku ho však prepustili.

Fanúšikovia sú z jeho prepustenia nadšení a pýtajú sa na jeho ďalšie kroky. Ešte v minulosti Kotlár informoval, že v base okrem väzenských povinností stíhal aj trénovať. Vraj sa každý deň pripravoval na zápasy, do ktorých chce po prepustení z výkonu trestu ihneď nastúpiť. „Tvrdo na sebe makám a vidieť veľkú zmenu. Idem si po víťazstvo,“ uviedol Kotlár s nádejou, že ho organizácia COTS prijme.

Odvtedy sa toho však veľa zmenilo a v septembri organizácia COTS vyhlásila, že končí. 23. novembra sa uskutoční ich desiaty a zároveň posledný ročník. Kotlár však zatiaľ nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie. Jeho ďalšie kroky na slobode sú zatiaľ neznáme. Podľa všetkého sa však zápasenia nechystá vzdať. Na Instagrame aktuálne prezdieľava desiatky storiek od jeho fanúšikov, ktorí sa tešia z jeho návratu a podľa ich slov sa nevedia dočkať jeho comebacku do klietky.