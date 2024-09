Koniec organizácie, ktorá sa preslávila organizovaním influencerských zápasov, oznámil jej promotér Tomáš Linh Le Sy počas sobotňajšieho podujatia v Prahe. „Priatelia, tento rok nám zostáva ešte jeden galavečer. Jubilejný, desiaty galavečer. Bude to zároveň posledný galavečer Súboj hviezd. Uskutoční sa 23. novembra vo Winning Group Aréne v Brne,“ citoval Ruik.

Bývalý profesionálny bojovník Le Sy vyzval aj svojho súpera Aleša Bejra, o ktorých spoločnom zápase sa hovorí už dlho. "Už bolo dosť kriku a urážok. Aleš, chcem ťa v klietke, na najbližšom galavečere sa postavíme ty a ja, bude to koniec Súboja hviezd a Aleša Bejra," citoval iSport Le Syho, ktorý predtým pôsobil v organizácii Oktagon MMA.

Organizátori Clash of the Stars v poslednom čase riešili viacero kontroverzií a problémov. Jedna z bojovníčok sa natočila na video, ako nadáva, ďalší bojovník údajne obťažoval 13-ročné dievča a česká pornoherečka na tlačovej konferencii hodila zvieracie výkaly, čo viedlo k ukončeniu spolupráce s organizátormi a doživotnému zákazu činnosti v organizácii. Napriek kritike však boli zápasy celebrít veľmi populárne.

