Joel, Ellie a jeden nekonečný príbeh pomsty.

Dočkali sme sa! Už po finále prvej série bolo jasné, že fanúšikovia boli spokojní s tým, ako HBO spolu so scenáristom Craigom Mazinom a tvorcom hry Neilom Druckmannom adaptovali herný titul The Last of Us do televízie. Teraz teasujú prvé zábery, pričom premiéra je stanovená niekedy na prvú polovicu budúceho roka.

Ellie a Joel sa teda čoskoro vrátia na naše obrazovky a podľa ukážky to vyzerá, že nás čaká emocionálne peklo. Nebudeme spoilerovať, ale už teraz je jasné, že veľa vecí sa zrejme bude odohrávať presne tak ako v druhej hre. Hlavné jadro príbehu – počiatočný konflikt, od ktorého sa všetko odvíja a ktorý po vydaní druhej hry vyvolal medzi hráčskou komunitou kontroverziu, zostalo nezmenené. Čo určite ešte povedie k mnohým zaujímavým debatám.

Tvorcovia, samozrejme, pridajú do série ďalšie zápletky, postavy a zrejme aj nové perspektívy, rovnako ako to urobili s adaptáciou prvej hry, pričom fanúšikovia by sa mali pripraviť na to, že druhou sériou to rozhodne neskončí.

Mazin a Druckmann už skôr oznámili, že vzhľadom na to, aká dlhá je druhá hra, bude ju pravdepodobne potrebné rozdeliť minimálne na dve alebo tri série. Príbeh Ellie, ktorý sa bude odvíjať v tejto druhej sérii, bude teda s najväčšou pravdepodobnosťou rozdelený na viacero častí.

Každopádne, trailer vyzerá skvele, zábery lákajú nielen na dokonalejšie výkony hlavných predstaviteľov Joela (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey), ale aj nováčikov v podobe Abby (Kaitlyn Dever) či tajomnej postavy, ktorú stvárnila veteránka Catherine O'Hara (matka Kevina zo Sám doma).

Čaká nás aj kopec akcie a všetkého, čo k hre The Last of Us: Part 2 neodmysliteľne patrí a čo tí, ktorí ju hrali, tak milujú. Držme si teda palce, aby to všetko do seba zapadlo ako v ukážke a aby druhý diel, rovnako ako jeho predchodca, zdvihol latku toho, aké príbehy môžu hry rozprávať, ešte vyššie.

Pozrite si aj nové plagáty: