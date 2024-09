Slovenská značka oslávila svoje 10. výročie veľkolepo. Na móle prekvapili známe tváre.

Boli sme na exkluzívnej prehliadke značky Nehera, ktorá sa konala na Námestí Slobody v Bratislave (známom aj ako gotko). Slovenská značka, ktorá prerazila aj v zahraničí, oslavuje 10. výročie.

V hľadisku nechýbali známe tváre slovenského showbiznisu ako Karolína Chomisteková, Mária Švarbová či Tamara Heribanová s manželom Branislavom Šimončíkom.

Zrod Nehery siaha do roku 1932, keď ju ešte v bývalom Československu založil Jan Nehera. V tomto čase značka stelesňovala remeselnú tradíciu československého textilného priemyslu. Dnes ju však poznajú a nosia ľudia v Amerike, Kórei či Austrálii, a to práve vďaka manželom Zdútovcom.



Bibiana a Ladislav sa o jej znovuzrodenie postarali v roku 1998, keď si ju zaregistrovali. Na novej identite brandu sa v roku 2013 podieľali slovenskí dizajnéri ako Boris Hanečka či Miro Sabo. Bibiana však so značkou mala celosvetové plány.



Hneď v roku 2015 sa kolekcia Black Canvas na jar/leto dostala na parížsky fashion week, odvtedy na mólach hviezdi každoročne. V kolekcii jeseň/zima 2023 ready-to-wear, ktorú značka odprezentovala po covide, dominovala čierna farba, zaujímavé strihy a minimalistická estetika.

Prekvapenia na móle

Štvrtkový večer sa niesol vo veľmi elegantnej atmosfére. Pri vstupe nás čakal welcome drink a okolo fontány sme mierili na naše miesto. V hľadisku sme stretávali známe tváre, ktoré si prišli užiť exkluzívnu show.

Nehera si pre hostí pripravila naozaj mnoho prekvapení, a to rovno na móle. Módne kúsky predviedli Pil C, Ema Müller, Táňa Pahoufová, Krištof Králik či Liberty Simon.

Kolekcia sa niesla v jemných farbách a dokonale prepracovaných strihoch. Medzi farbami vynikala béžová, červená, čierna aj tmavošedá. Našu pozornosť si získali aj doplnky ako topánky či kabelky.

Nesklamali ani outfity hostí. Mnohí stavili na vkusné, elegantné looky, ktoré perfektne sedeli do prostredia aj do nálady na prehliadky. V galérii si pozrieš, ako vyzerala fotografka Mária Švarbová či influencerka Karolína Chomisteková. V komentári nám nezabudni napísať, ako sa ti páči nová kolekcia Nehery.