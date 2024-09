13-ročný Slovák má vlastné rádio. Okrem hudby prináša aj dopravný servis, aj napriek obrovskej vlne hejtu si plní sen

Rádiové prenosy sa snaží robiť vždy, keď má voľný čas. Všetku techniku sa naučil obsluhovať sám podľa inštruktážnych videí.

Miško má len 13 rokov a vo svojej detskej izbe si zriadil vlastné štúdio, z ktorého vysiela rádiové prenosy. Svojej stanici dal meno Mišiačik. Podľa jeho slov vznikol názov ako zdrobnenina jeho krstného mena.

Domáce audioštúdio obsluhuje sám. Okrem technika je aj moderátorom, no do svojho vysielania si občas volá aj svojich kamarátov. Záznamy z jeho vysielania sa začali vo veľkom šíriť na internete vďaka algoritmom. A kým niektorí jeho tvorbu a nadšenie podporujú, iní mu píšu nepríjemné komentáre. Mladý autor rádiového projektu nám prezradil, ako s rádiom začal, aké sú jeho ďalšie plány či ako reaguje na hejty.

Domáce štúdio Zdroj: Instagram/ @radio_misiacik

Rádio Mišiačik má vlastnú webovú stránku, na ktorej môžeš počúvať prenos. Keďže je Mišo školák, rádio vysiela cez víkendy, dni pracovného pokoja a cez prázdniny. Okrem toho, že púšťa hudbu a hrá aj na želanie, prináša pravidelný dopravný servis či zaujímavosti z hudobného sveta. Do vysielania si volá aj svojich rovesníkov, s ktorými robí rozhovory.

Štúdio sa naučil obsluhovať podľa YouTube videí

Jeho rádiová stanica si postupne nachádza svojich poslucháčov. „Každý deň ma počúva 10 až 20 ľudí. Niekedy je to až 25,“ povedal nám Miško. Technika bola jeho vášňou už od detstva.

„V naozaj mladom veku som vedel pracovať s počítačom a IT technológiami. Oco mi vždy hovoril, že na to mám a budem ITčkar,“ povedal nám. Rádiové prenosy vraj počúval od mala a nikdy nepoužíval streamovacie platformy. Práve preto mu napadlo, že si zriadi vlastné štúdio. Celé sa ho naučil obsluhovať sám podľa YouTube návodov a s niektorými technickými vecami mu pomohol otec.

V odbore si našiel aj moderátorský vzor a je ním Erika Baňasová, ktorá moderuje regionálne košické rádio. Je s ňou v kontakte a dáva mu užitočné rady. „Napísal som jej na Instagram, že sa mi páčia jej vstupy. Dala mi rôzne tipy, ktorými sa teraz riadim. Je to môj idol,“ opísal jeho zdroj inšpirácie.

Za tvorbu sa mu posmievajú spolužiaci i ľudia na internete

„S rádiom chcem dosiahnuť veľké veci, ktoré môžu byť podľa niektorých nedosiahnuteľné. Mojím cieľom je hlavne, aby to počúvalo stále viac a viac ľudí a aby som mohol robiť to, čo ma skutočne baví,“ zdôveril sa so svojimi snami.

Kvôli svojmu hobby sa často stretáva s negatívnymi komentármi či kyberšikanou a posmešky si z neho robia aj niektoré deti v škole. „Niekto mi napísal, že som autista, len kvôli tomu, že mám tak málo rokov a robím takéto veci. V škole sa mi tiež smejú, že mám rádio. Hovorí sa, že si hejterov netreba všímať, no ja to robím. Čítam si každý jeden komentár, niekedy ma urazia, niekedy nie. Takmer vôbec na ne neodpisujem, jedine, že by sa to týkalo mojej rodiny,“ opísal nepríjemné skúsenosti.