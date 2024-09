Zuzka a Šimo boli na Burning Man: Pobehujú okolo vás nahí ľudia, peniaze tu nemajú žiadnu hodnotu (Rozhovor)

„Hoci by sa mohlo zdať, že ide o neviazanú párty niekde uprostred ničoho, kde neexistuje žiadna kontrola a neplatia pravidlá, nie je to úplne tak,“ vraví pár.

Každoročne na púšti v Nevade vznikne mesto Black Rock City s rozlohou 14 km2 a ľudia v ňom oslavujú udalosť Burning Man. Okrem hudby ponúka tie najlepšie umelecké inštalácie a v neposlednom rade aj dokonalé outfity návštevníkov. Tento rok sa ho zúčastnili aj Slováci Zuzana Hábeková (tatérka) a Martin Šimko (sprievodca pre cestovnú kanceláriu) a pre Refresher priblížili svoje netradičné zážitky.

„Je to taký survival event, ktorý sa odohráva v prostredí Nevadskej púšte, ktorú obkolesujú hory. Všade sa nachádza alkalický prach, je to drsné aj z pohľadu počasia. Trvá to týždeň a musíte sa pripraviť na všetko,“ hovoria pre Refresher. „Niekoho možno prekvapí, aký je „Burn“ liberálny, čo sa týka nahoty, sexu či rôznych aktivít, ktoré sú s ním spojené. To, že okolo vás pobehujú nahí ľudia, ktorí tancujú či bicyklujú sa, nie je nič nezvyčajné. Ak ste vôbec prvýkrát na podujatí, prichádzate špeciálnou bránou. Privítajú vás, ľahnete si do púštneho prachu a urobíte anjelika.“

Na Burning Man boli druhýkrát. Minulý ročník im skrížila plány obrovská prietrž mračien, ktorá zaplavila púšť. Udalosť museli opustiť predčasne a preto sa tento rok rozhodli vrátiť.

V rozhovore si prečítaš, ako riešili logistiku a náklady, ako fungoval ich kemp, prečo v mesto Black Rock City nemajú peniaze žiadnu hodnotu aj to, aký silný moment si odniesli z posledného rituálu pri pálení chrámu. Prečo tzv. rangeri (policajti) stoja pri záverečných ceremóniách okolo obrovského ohňa?

Zdroj: archív respondentov

Ako ste sa pripravovali na Burning Man?

Musíte si priniesť všetko, čo budete na ten týždeň potrebovať. Najbližšie mesto je vzdialené asi tri hodiny autom, takže na to sa nemôžete spoliehať. Najviac treba myslieť na veci, ako sú napríklad snowboardové okuliare, ak by bola púštna búrka. Keď sa zdvihne vietor a prach sa začne dvíhať, človek absolútne nič nevidí.

Cez deň potrebujete tmavé okuliare a cez noc zasa nejaké priesvitné, aby ste aspoň niečo videli. Určite aj šatku, respirátor alebo dýchaciu masku. Ďalej teplé oblečenie kvôli nízkym nočným teplotám.

Ako ste sa na púšť dopravili? Je známe, že už práve cesta vie byť poriadne náročná.

Najideálnejšie je začať cestu v Las Vegas či v San Franciscu. Požičať si auto a rozdeliť sa s viacerými ľuďmi o náklady. Odporúčame auto v štýle pickupu, kde môžete všetko naložiť. Požičovne však neradi požičiavajú autá práve počas eventu, najmä kvôli tomu, že sa na mieste nachádza alkalický prach. Podmienky pre autá sú tam dosť škodlivé.

Ďalšou možnosťou je tzv. Burner expres, ktorý návštevníkov dopraví až na miesto z okolitých miest. Dá sa kúpiť aj spiatočný lístok alebo objednať voda, ktorú si vyzdvihnete priamo na mieste. Najdrahšou záležitosťou je prenajatie karavanu. To vás môže stáť aj 10 000 dolárov. Ak však chcete tajný hack, skúste si zapožičať karavan zo vzdialenejších miest, odkiaľ cesta trvá aj 15 hodín.

Najbližším mestom pri Burning Man je Reno, čo je také Las Vegas z Wishu.

Zdroj: archív respondentov

Funguje tam prísna kontrola?

Ak by ste si chceli náhodou brať so sebou nejaké nelegálne látky (čo samozrejme neodporúčame), tak v štáte Nevada sú na rozdiel od Kalifornie ilegálne aj ľahké drogy. Cestou prechádzate aj oblasťami, kde žije pôvodné americké obyvateľstvo. Práve na týchto miestach sú znížené rýchlostné limity. Treba si dávať na to pozor. Ľahko vás môžu zastaviť policajti a napríklad aj preto, ak vám nie je vidieť EČV.