Okrem titulu Hokejista roka si mladý talent z Montreal Canadiens odniesol domov aj Cenu Pavla Demitru za najlepšieho hráča do 20 rokov.

Slovenským hokejistom roka 2024 sa stal Juraj Slafkovský. Titul „Hokejista roka“ získal už druhýkrát. Tento titul si vyslúžil svojimi výkonmi v klube Montreale Canadiens, kde aktuálne pôsobí, a tým, že patril medzi najproduktívnejších Slovákov na MS 2024 v ľadovom hokeji.

Okrem ocenenia v hlavnej kategórii získal aj trofeje pre najlepšieho útočníka a najlepšieho hráča do 20 rokov. „Každý rok je iný a každý rok to môže vyhrať niekto iný. Som rád, že sa mi to zase s ročnou prestávkou podarilo,“ uvádza hokejová hviezda.

Juraj Slafkovský na galavečeri, ktorý sa konal na Bratislavskom hrade v pondelok 26. augusta. Zdroj: FOTO TASR - Jakub Kotian

Juraj sám o sebe povedal, že je úplne iným hráčom, akým bol kedysi. „Teraz je to pokojnejšie. Už sa viac sústredím na hokej. Uvidíme, čo prinesú ďalšie roky,“ povedal v rozhovore pre Športnet.

Po Slafkovskom, druhý v poradí skončil Martin Pospíšil, tretie miesto patrí Liborovi Hudáčekovi. Cenu najlepšieho obrancu si druhý rok za sebou prevzal Martin Fehérváry. Samuel Hlavaj si prevzal Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára.