V L.A je to známa firma, ktorá sa pohybuje v celebritných kruhoch. Drogy predala aj Mathew Perrymu

Honosné večierky, luxusné oblečenie, private jety a celebritné kamarátstva. Jasveen Sangha na Instagrame pôsobí ako klasická hollywoodska celebrita, no za drahými kabelkami sa má skrývať nekalý biznis. Údajne pôsobí ako drogová dílerka v Los Angeles a v celebritných kruhoch je to „známa firma.“ Aj za to si vyslúžila prezývku ketamínová kráľovná.

V médiách sa jej meno začalo objavovať hneď ako vyplávalo na povrch, že bola jednou z piatich osôb obvinených v súvislosti s náhodným predávkovaním Matthewa Perryho v roku 2023. Na federálnom súde v Los Angeles pri výsluchu tvrdila, že je nevinná. Ako píše BBC, podľa súdnych záznamov ju z väzby prepustili po zložení kaucie vo výške 100 000 dolárov a odovzdaní pasu.

Matthew Perry, známy zo sitkomu Priatelia, zomrel vo vlastnom dome vo veku 54 rokov. Podľa informácií TMZ si bol Perry ešte v ten deň ráno zašportovať. Po dvojhodinovej hre pickleballu sa vrátil domov a poslal svojho asistenta niečo vybaviť. Práve asistent ho po návrate našiel už bez známok života vo vírivke a privolal záchranku.

V článku sa dočítaš, kto je celebritná dílerka Jasveen Sangha, komu všetkému údajne predávala drogy aj to, ako sa spojila s Matthewom Perrym.

Zdroj: Instagram/@shotbyzanc

Odkiaľ sa pozná s Matthewom Perrym?

41-ročná Jasveen Sangha má dvojité občianstvo, a to americko-anglické. Jasveen nepochádza zo žiadnych skromných pomerov. Vyrastala na luxusnom predmestí Calabasas v Los Angeles, kde majú svoje honosné sídla postavené celebrity ako napríklad Kim Kardashian či Will Smith. Pre NY Post ju anonymný známy opísal ako pedantnú a usilovnú žiačku na strednej škole. Jej rodičia vlastnili franšízovú firmu. Jasveen sa prihlásila na Kalifornskú univerzitu v Irvine a potom odišla do Anglicka doštudovať MBA.

Keď sa vrátila do Los Angeles, bola to vraj iná osoba. Za sebou už mala prvé plastické operácie. Predtým ako začala predávať drogy, rozbehla nechtové štúdio Stiletto Nail Bar, ktoré vraj skrachovalo.