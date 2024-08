Olympionička Imane Khelif, ktorá trpí zvýšenou hladinou testosterónu, vyhrala zlato. Oslavovala s prezidentom Alžírska

Po výhre neskrývala nadšenie a vďaku. Trénovala vraj 8 rokov.

Alžírska boxerka, ktorá bola terčom útokov kvôli jej genetickým preddispozíciám vyhrala na Olympijských hrách zlatú medailu. Porazila Číňanku Yang Liu. „Som veľmi šťastná, bolo to v Božích rukách. Splnil sa mi sen,“ cituje bezprostredné vyjadrenie športovkyne po víťazstve portál NBC.

„Som spokojná so svojím výkonom. Trénovala som 8 rokov v USA, v Európe, ale aj po celom svete aby som to dosiahla. Ďakujem,“ poďakovala na záver, pričom sa otočila aj do hľadiska, kde ju podporovali fanúšikovia z Alžírska.

Podľa informácií portálu oslavovala boxerka víťazstvo s prezidentom Alžírska. „Sme na teba veľmi pyšní Imane, si olympijská šampiónka. Tvoje víťazstvo patrí Alžírsku a tvoje zlato je aj alžírske zlato.“ V reakcii na prezidenta vzdala Khelif hold svojej krajine. „Nech žije Alžírsko. Zaslúži si viac ako len medailu. Ďakujem bohu za všetko. Medailu venujem celému arabskému svetu,“ hrdo uzavrela svoju reč.

Podozrievali ju, že podstúpila zmenu pohlavia

Športovkyňa sa stala kontroverznou po tom, čo svoju súperku z Talianska prekonala za 46 sekúnd. Fanúšikovia sa domnievali, že je transsexuálna. V skutočnosti má zvýšenú hladinu testosterónu, ktorá pramení z ochorenia vývoja pohlavných orgánov.