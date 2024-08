Ako obstáli v gastroteste arašidové chrumky z rôznych reťazcov?

Sedíš večer na návšteve a tvoje posledné jedlo bol obed. Zrazu na stole pristane miska plná arašidových chrumiek. Tvoje brucho vydá nevábny zvuk signalizujúci prázdnotu a ty rozmýšľaš nad plánom, ako zjesť chrumky zo stola tak, aby to nebolo neslušné.

Sem-tam si jednu pomedzi debatu uchmatneš a aj keď nechceš, sleduješ, koľko z nich ujedá ten druhý. Tajne dúfaš, že ti zostane viac. Keď však príde ten moment a v miske sa ocitne posledná chrumka hľadiac na teba a prosiac, aby sa dostala do tvojho tráviaceho traktu, tebe je zrazu trápne.

Nechceš zjesť tú poslednú, aby si nebol neslušný a nevyzeral pažravo. A zároveň po nej túžiš tak, ako si nikdy po ničom netúžil. Keď napokon chrumku zje druhá osoba, srdce ti preskočí ako arytmikovi a ešte chvíľu predýchavaš, čo sa udialo...

Tento príbeh sa už asi odohral v živote každého z nás. Preto sme sa rozhodli naše milované chrumky otestovať a zistiť, ktoré naozaj stoja za to.

Ako sme testovali?

Ako to už býva zvykom, deň pred testovaním sme sa vybrali do rôznych reťazcov, aby sme nakúpili potraviny na testovanie. Navštívili sme Kaufland, Lidl, Billu a Tesco, a zo všetkých štyroch obchodov sme si odniesli balíky arašidových chrumiek. Dokopy ich bolo osem.

Na druhý deň sme ich všetky doniesli do Refresheru a v kuchynke nachystali osem misiek, do ktorých sme obsah balíkov vysypali tak, aby v každej miske bola iná značka chrumiek. Následne sa v priestoroch kuchynky zišlo sedem ľudí, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na ochutnávanie.

To, ktorú značku chrumiek práve ochutnávali, vedela iba organizátorka testu. Urobili sme ho tak preto, aby názory ochutnávačov neboli ovplyvnené a nemohli sa tak prikloniť k obľúbenej značke.

Zakaždým, keď testujúci ochutnali chrumky z danej misky, napísali do dotazníka hodnotenie, ktoré sa vzťahovalo na chuť, vôňu či aftertaste. Okrem toho im pridelili aj číselné hodnotenie od 1 do 10, pričom 1 bod znamenal najnižšie skóre a 10 bodov najvyššie.

Test sme napokon vyhodnotili tak, že sme zrátali body dokopy a urobili z nich priemer. Výsledkom je teda subjektívny názor siedmich ľudí.

Chrumky sme v gastroteste zoradili od najhorších (rozumej tých, ktoré ochutnávači v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné, pozn. red.) po najlepšie (tie, ktoré im, naopak, v slepom teste chutili najviac). V akom poradí sa umiestnili?

8. Soltino Corn peanut flips

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,35€

Reťazec: Kaufland

Gramáž: 100g

Cena za 100g: 0,35€

Hodnotenie v slepom teste: 2,3/10

Poslednú priečku obsadili chrumky značky Soltino, ktoré viacerí hodnotili ako suché, tvrdé a bez chuti. Ochutnávačom prekážala aj ich neštandardná veľkosť, nakoľko boli od klasických chrumiek väčšie asi o polovicu. Niečo pozitívne by sme medzi komentármi testujúcich hľadali asi márne.

„Tieto chutia, ako keby ich už niekto zjedol, vyvracal a nechal ich ešte mesiac na stole. Dobrý kentus,“ hodnotí jedna z kolegýň. Kritikou nešetrí ani ďalšia: „Cítila som takú zvláštnu pachuť, ako keby boli pokazené, alebo vyložené týždeň vonku na stole“.

7. MIVA Nitra chrumky

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,59€

Reťazec: Kaufland

Gramáž: 60g

Cena za 100g: 0,98€

Hodnotenie v slepom teste: 4,1/10

Pri sčítavaní bodov a čítaní komentárov na klasické, asi najznámejšie chrumky, nám odpálilo dekel. Oproti ostatným chrumkám tieto poriadne pohoreli a zožali aj nepríjemnú kritiku. Čo najviac prekážalo našim testujúcim?

„Chutia ako chrumkavý tuk. Arašidy takmer necítim, iba olej, taký ako zostáva na vrchu arašidového masla. Príjemnú chuť pražených arašidov vôbec necítim, iba mastnotu,“ hodnotí kolega. Na zvláštnu, olejovú chuť, sa veru sťažovali viacerí.

„Nechutili mi a nekúpila by som si ich. Dobrú chrumku spoznáš podľa prvého chrumu a táto ho mala veľmi zlý. Okrem toho som cítila pachuť a smrad po nejakom hnusnom oleji a mala som pocit, že jem niečo veľmi nezdravé,“ dodáva kolegyňa.

6. Tesco Peanut Puffs

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,49€

Reťazec: Tesco

Gramáž: 60g

Cena za 100g: 0,82€

Hodnotenie v slepom teste: 5,7/10

Táto reťazcová značka chrumiek nenadchla, ale ani neurazila. Vo väčšine prípadov im ochutnávači vytkli zvláštnu chuť a nie úplne ideálnu konzistenciu.

„Postrádala som arašidovú chuť, prišlo mi to, ako keby som jedla tie klasické detské chrumky, len trochu posypané arašidovým práškom,“ hodnotí chrumky kolegyňa. Podobný názor má aj ďalší testujúci: „Bez chuti. Pripomínajú mi lacný fejk klasických chrumiek,

sú tvrdšie a podľa môjho názoru nie sú dosť arašidové“.

5. K-classic Erdnuss Flips

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,74€

Reťazec: Kaufland

Gramáž: 150g

Cena za 100g: 0,49€

Hodnotenie v slepom teste: 6,4/10

„Takéto chrumky som ešte nemala,“ začína svoje hodnotenie kolegyňa. A zhodli sa s ňou do veľkej miery aj ostatní. Tieto chrumky z Kauflandu skutočne prekvapili svojou chrumkavosťou a netradičným tvarom. Nie však každý to vnímal negatívne, niektorí si, práve naopak, dosť pochvaľovali.

„Vôbec neviem, o aké chrumky ide, ale chutia mi a kúpila by som si ich aj na doma. Vyzerajú síce divne, ako keby bol do nich ten arašid zapečený, ale na podiv sú príjemne chrumkavé a správne dochutené. Za mňa fajnotka,“ komentuje ďalšia z testujúcich.

Podľa kolegu pripomínala konzistencia tohto produktu skôr čipsy namiesto chrumiek. Dodal, že ak by mali chrumky a čipsy spolu dieťa, toto by bolo ono.

4. Tesco Stockwell Peanut Puffs

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,39€

Reťazec: Tesco

Gramáž: 100g

Cena za 100g: 0,39€

Hodnotenie v slepom teste: 6,7/10

A máme tu ďalšie chrumky z Tesca, tentokrát však v inom šate. Zdá sa, že tieto našim kolegom chutili omnoho viac ako predošlé z rovnakého reťazca. Väčšinu však z miery vyviedla zvláštna chuť.

„Vyzerajú fajn, sú troška menej slané a pripomínajú mi ochutený polystyrén. Niečo ako chuť papiera, je to zvláštne,“ opisuje kolegyňa. Ďalšej zase chrumky pripomínali jedlo pre psy. Najlepšie to azda vystihol kolega, ktorý napísal: „Majú takú chuť, že pri treťom pive už neriešiš“.

🥉 Billa Arašidové Chrumky

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,39€

Reťazec: Billa

Gramáž: 60g

Cena za 100g: 0,65€

Hodnotenie v slepom teste: 8,1/10

V trojici najlepších sa na treťom mieste ocitli chrumky z Billy. Tie zožali úspech pre svoju vyváženú chuť, správnu veľkosť aj chrumkavosť. Azda jediný negatívny komentár narážal na prímes zeleniny.

„Vzhľad, aj všetko ostatné je super. Ak by ich niekto vytiahol na grilovačke alebo na chate, nevadilo by mi. Možno by som zjedol aj dve balenia na posedenie,“ komentuje reťazcové chrumky kolega. Podobné nadšenie s ním však zrejme nezdieľa ďalší kolega, ktorý napísal iba: „Cítim tam nejakú zeleninu, zeler alebo mrkvu, ble“. Ako sa ale hovorí, sto ľudí, sto chutí.

🥈 Namex Pepe chrumky arašidové

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,89€

Reťazec: Kaufland

Gramáž: 125g

Cena za 100g: 0,71€

Hodnotenie v slepom teste: 8,5/10

Dobrou správou je, že chrumky s vtipným názvom Pepe zožali v Refresheri obrovský úspech a chutili každému. Tou zlou správou je, že si takmer všetci mysleli, že ide o klasické, modro-červené chrumky (v našom teste sa umiestnili na predposlednom mieste).

„Mám pocit, že ide o tie najznámejšie chrumky, ale nie som si vôbec istá. Veľmi mi chutia, aj keď cítim, že sú trocha horké,“ opisuje kolegyňa. Dopĺňa ju ďalšia, ktorá sa v úvode tiež pomýlila: „Dúfam, že sa nemýlim, ale myslím si, že toto sú tie typické modro-červené chrumky. Chutia brutálne, je v nich cítiť arašidy“.

No a do tretice sa pomýlil aj kolega, ktorý napísal: „Tieto sú podľa môjho názoru originál chrumky, sú poriadne arašidové a rozplývajú sa na jazyku. Nemám im čo vytknúť“. Napriek tomu, že sa kolegovia zmýlili, chrumky Pepe im očividne veľmi chutili.

🥇 Lidl Snack Day chrumky arašidové

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,49€

Reťazec: Lidl

Gramáž: 100g

Cena za 100g: 0,49€

Hodnotenie v slepom teste: 8,6/10

A máme tu víťaza. Refresher chrumkový test vyhráva produkt z reťazca Lidl, z ktorého boli očarení úplne všetci. Kritika by sa tu hľadala len veľmi ťažko. „Tieto ma dosť odstrelili, lebo sú brutálne. Nemám čo vytknúť,“ hodnotí kolega.

Aj ostatní si pochvaľovali, pričom vyzdvihli najmä vyváženú chuť, správnu slanosť aj chrumkavosť. „Sú príjemne slané, cítim arašidovú chuť. Sú lahodné ako nebíčko v papuľke. Aj keby som chcela, nemám výhrady,“ dodáva kolegyňa.

Záverečná tabuľka pre lepší prehľad