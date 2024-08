Takýto výkon vraj „nie je v ľudských silách“. Na Čínu sa kvôli podozreniam z dopingu valí veľká vlna kritiky

Výkony čínskych športovcov sú kvôli predchádzajúcim dopingom spochybňované.

Čínske víťazstvo v plávaní zanechalo mnohých v rozpakoch po tom, ako sa u plavcov zverejnili informácie o pozitívnych testoch na zakázané látky z OH v Tokiu, ktoré sa konali pred štyrmi rokmi.

Až 23 čínskych plavcov bolo podľa The New York Times pozitívnych na trimetazidín - liek na srdce, ktorý môže zlepšiť výkon zvýšením prietoku krvi do srdca.

Plavci aj napriek tomu dostali povolenie súťažiť, pretože Svetová antidopingová agentúra (WADA) prijala vysvetlenie, že nevedomky zjedli kontaminované jedlo. Niektorí z nich dokonca v Tokiu získali medailu.

Podľa Sportstar deviati z týchto plavcov vyhrali na tohtoročných olympijských hrách v Paríži medailu. Britský plavecký favorit Adam Peaty podľa portálu Unilad neskrýval svoje rozhorčenie. Tvrdí, že nešlo o vyrovnaný súboj. „Nemá zmysel vyhrávať, ak nevyhrávate spravodlivo.“

Michael Phelps, mnohonásobný olympijský medailista, žiada, aby súťažiaci pristihnutí pri užívaní zakázaných látok dostali doživotný zákaz účasti na OH.

„Láme mi to srdce, keď vidím, ako ľudia počas štyroch rokov za sebou vynakladajú veľké úsilie, aby sa pripravili na olympijské hry, a potom im to vezme niekto, kto podvádza,“ povedal Phelps.

Svoj nesúhlas vyjadril aj austrálsky tréner po tom, ako 19-ročný čínsky plavec Pan Zhanle prekonal o 0,4 sekundy svoj vlastný svetový rekord. Podľa austrálskeho trénera a bývalého olympionika Bretta Hawkea tento výkon „nie je v ľudských silách“.

Treba však uviesť, že dvojnásobný zlatý medailista Pan Zhanle nebol jedným z 23 plavcov, ktorí mali pred Tokiom pozitívny test. Podľa The New York Times ho od mája do júla testovali až 21-krát. Ani v jednom prípade mu doping nepreukázali.