Spoločnosť Fortuna sa rozhodla ukončiť spoluprácu. Už nebude súčasťou deviateho podujatia Clash of the Stars, ktoré je naplánované na 7. septembra.

Ukončenie spolupráce Fortuny s organizáciou Clash of the Stars je reakciou na nedávny prejav Samira Marginu na tlačovej konferencii. V ňom sa vyhrážal LGBTQ+ komunite smrťou. „Budem presadzovať, aby sme vás buzerantov tu zabili. Budeme vás loviť. Budete lovná zver,“ zakričal do mikrofónu. Vyhrážal sa aj tým, že im „dá nôž do krku“.

„Aktuálne udalosti musíme rázne odmietnuť a ani v ich kontexte nie je ďalšie pokračovanie spolupráce možné,“ uvádza Fortuna.

„Chápeme, že bizarnosť, hľadanie červenej čiary a jej posúvanie je princípom, na ktorom je Clash of the Stars postavený,“ uviedla Fortuna v tlačovej správe. „V poslednom čase sme však vnímali, že smerovanie organizácie nie je v súlade s našimi vlastnými hodnotami.“

Fortuna však nie je jedinou spoločnosťou, ktorá sa kvôli tomuto vyhláseniu z podujatia stiahla. Od spolupráce včera odstúpila aj spoločnosť Prima Cool. Tým sa zrejme spustila reťazová reakcia, zatiaľ však nie je isté, či sa k odstúpeniu pridajú aj ďalšie spoločnosti.