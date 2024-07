Prezradil zážitky z divokých čias v Dánsku, kde študoval, a vysvetlil, prečo sa vrátil späť na Slovensko.

Robil videoklipy pre kapelu Billy Barman, rapera Smacka One a vytvoril covery k albumom PSH, Sameya, Curlyho Simona alebo Gleba. Okrem toho odfotil nielen domáce rapové hviezdy a známych hercov a herečky, ale aj zahraničných hudobníkov.

Objektívom zachytil Tekashiho69, speváčku MO či Lauryn Hill. V jeho portfóliu svieti aj M.I.A alebo Dizzee Rascal. Lousy Auber však nie je len fotografom a režisérom, ale multitalentovaným umelcom. Projektom Hotel Kyjev Deconstructed prerobil a zmodernizoval ikonický bratislavský hotel a jeho diela si mohol vidieť aj na festivale Biela noc.

Lousy Auber vytvoril aj cover k najnovšiemu albumu Gleba s názvom Dlhá Cesta Domov. Zdroj: Universal Music/Lousy Auber

V spolupráci s Bielou nocou má Auber momentálne aj výstavu Bubliny v bratislavskej Starej tržnici. Nafúkol a inovatívne tam zasadil do priestoru staré teplovzdušné balóny. Pre Refresher prezradil, kedy vznikol tento nápad, a zaspomínal si aj na štúdium v dánskej Kodani.

Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na našom webe bez obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností aj kapiel či desivé kriminálne príbehy. Nehovoriac o bohatom videoobsahu a nových formátoch.

V tomto článku si prečítaš: Aký by bol podľa neho svet bez umenia.

Na ktorú fotku je najviac hrdý.

Prečo sa z Dánska vrátil na Slovensko.

Čím by bol, keby nebol umelcom.

Ktorých umelcov nemusí.

Lousy Auber. Zdroj: Archív Lousyho Aubera

Začnime tvojím umeleckým menom. Kedy sa zrodil Lousy Auber a čo ťa inšpirovalo?

Lousy znamená po anglicky mizerný. Páčilo sa mi, že sa zhejtujem ešte skôr, než niekto zhejtuje mňa. (smiech)

V bratislavskej Starej tržnici máš momentálne výstavu Bubliny. Skús nám na úvod prezradiť, kedy vznikol nápad vytvoriť takýto jedinečný koncept a čo je hlavnou myšlienkou projektu.

Koncept vznikol už dávno, ale tým, že veľa mojich nápadov skončí v šuplíku, realizácia trvala dlhšie. Často pracujem s recyklovateľným materiálom a hľadám spôsoby, ako ho využiť pri tvorbe. Vzniklo to tak, že som pri nejakom fotení alebo točení na sete použil balón. Všetci sme boli nadšení z jeho vnútra, tak mi napadlo spraviť z neho inštaláciu.

Prvá inštalácia bola na Bielej noci s jedným balónom, v Starej tržnici sú tri. Od začiatku som však mal ešte väčšie ambície. Pôvodný plán bol pozošívať desať balónov a spraviť z toho akési balónové mestečko. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Je super, že s týmto typom materiálu sa dá pracovať na milión spôsobov. Akurát celý výsledok výrazne ovplyvňuje priestor, do ktorého balóny inštalujeme. Hodilo by sa mi to napríklad na nejaký štadión.

Bubliny Lousyho Aubera. Zdroj: Martina Mlčúchová

Prenajatie štadióna však asi nie je práve lacná záležitosť...

Presne tak. Preto som rád, že sme to spravili aspoň takto v rámci projektu Umenie v tržnici.

Veľa ľudí má dnes predsudky voči umelcom, znevažuje ich prácu, prípadne ich tvorbu ani nevníma ako plnohodnotnú prácu. Ako ty vnímaš umeleckú sféru a čo by si odkázal spomínaným kritikom?

Určite to nie je taká práca, ako keď vonku betónuješ alebo si na stavbe. Je to v niečom príjemnejšie. Pre mňa osobne je to, že sa môžem venovať umeniu, dream job. Je to dar, že môžem pracovať takýmto štýlom. Avšak stále je to niečo, k čomu sa musíš dokopať a presedieť nad tým dlhé hodiny. Možno to nie je fyzicky alebo psychicky také náročné ako iné povolania, no napriek tomu to je tiež práca. I keď sa pri nej nezapotíš.