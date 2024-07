Doplň svoju zbierku tenisiek o jeden z týchto fresh modelov s podpisom renomovaných značiek.

Ak chceš byť počas leta fresh, kvalitné tenisky sú základom úspechu. A ak je tvoj obľúbený model už vypredaný v klasických online obchodoch, navštív REFRESHER Market. Na jednom mieste nájdeš nielen klasiky, ale aj limitované verzie s podpisom známych návrhárov, umelcov a podobne.

Nižšie nájdeš TOP štýly s podpisom značiek New Balance, Asics, Air Jordan či Adidas Originals, ktoré môžeš mať v zbierke a tvoje letné outfity posunú na úplne nový level.

Adidas Originals Handball Spezial LT – 96,40 €

Ak máš na kúpu nových letných tenisiek určený rozpočet okolo 100 eur a je ti blízky vintage športový štýl, siahni po modeli Adidas Originals Handball Spezial LT, ktorý cez REFRESHER Market kúpiš za 96,40 €.

Ide o klasickú siluetu s logom Adidas Originals, ktorá debutovala v roku 1979 a bola určená do haly pre profesionálnych hádzanárov. Dnes je legenda späť v podobe verzie so zvrškom z modrého semišu s bielymi koženými prekrytiami a retro gumovou podrážkou, ktorá je verná originálu. Doplň svoje outfity o tento atraktívny kúsok vo fresh schéme.

New Balance 530 „White-Blue“ – 98 €

Dokonalý letný vibe má aj model tenisiek New Balance 530 zahalený do sviežej bielo-modrej schémy s metalickými odleskmi, ktoré sú stále trendom v športovej obuvi.

Tieto retro bežecké tenisky, ktoré pôvodne vyšli v 90. rokoch minulého storočia, sú teraz dostupné v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov s technológiou ENCAP pre odpruženie pri chôdzi a s odolnou gumovou podrážkou. V tomto prípade so zažltnutým vintage vzhľadom, ktorý milujeme.

Rovnako ako model Adidas Originals Handball Spezial LT, aj tieto krásky s charakteristickým logom New Balance z bočných strán kúpiš cez REFRESHER Market za menej ako 100 eur.

Slovami chvály nemôžeme a nechceme šetriť ani v prípade retro bežeckej obuvi Asics Gel-1130 vo vyhotovení „Dark Neptune“, ktorá je ako stvorená na letnú sezónu.

Nadčasový modelový rad vzdáva hold sérii Gel-1000 a vyznačuje sa podobnou estetikou, ako má typ Asics Gel-Kayano 14. Tenisky spájajú tradičné materiály s panelmi zo syntetickej kože, aby čo najvernejšie zapadli do modernej estetiky. Vďaka patentovanému odpruženiu Gel budeš ako na obláčiku po celý deň.

Štýl, ktorý bol vypredaný takmer ihneď po uvedení do predaja, kúpiš cez REFRESHER Market za približne 150 eur vrátane doručenia.

New Balance 1906R „Moonrock Silver“ – 160 €

Do portfólia fresh letných tenisiek nepochybne patria aj New Balance 1906R, ktoré sú veľmi obľúbené aj u nás v redakcii. Na obrázku nižšie nájdeš farebné vyhotovenie s podtitulom „Moonrock Silver“, ktorému dominuje sieťovinový základ v bielej farbe v kombinácii s čiernou konštrukciou, respektíve logom New Balance a striebornými detailmi po celom obvode.

Klasická športová obuv dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti New Balance a dizajnovo vychádza z bežeckých tvarov z nultých rokov. Model s atraktívnou estetikou sa vyznačuje výnimočnými technickými detailmi, ako je odpruženie Acteva Lite, tlmiaci systém N-ergy alebo technológia ABZORB SBS na päte.

New Balance 1000 „Angora Moonrock“ – 170 €

V redakcii sme fanúšikmi obuvi s charakteristickým podpisom spoločnosti New Balance, a keď v apríli vyšiel modelový rad s číselným označením 1000, boli sme nadšení. Verziu „Silver Metallic“ vlastníme v zbierke a patrí medzi našu obľúbenú každodennú voľbu do práce.

Minimálne rovnako atraktívny je tiež variant „Angora Moonrock“, ktorý vkusne kombinuje svetlobéžové kožené telo s jemnými odtieňmi modrej, ružovej a zelenej – tu nájdeš v podobe obrysov loga či očiek šnúrovania. Ak sa ti tieto retro bežecké tenisky New Balance 1000 páčia, priprav si 170 eur.

Air Jordan 4 Retro „Military Blue“ – 177 €

Ďalší model, ktorý dodá tvojim letným outfitom šťavu je Air Jordan 4 Retro. Tento kúsok je charakteristickým znakom kultúry tenisiek, ktorý bol prvýkrát predstavený v roku 1989 spolu s nadľudskými výkonmi Michaela Jordana na ihrisku a inovatívnym dizajnom Tinkera Hatfielda.

Verzia „Millitary Blue“ charakterizuje biela koža v kontraste s akcentmi modrej a sivej. Jej príťažlivosť presahuje generácie a stelesňuje kombináciu výkonu a štýlu, ktorá sa stala definíciou odkazu značky Air Jordan. Každé opätovné vydanie vzbudzuje medzi fanúšikmi nadšenie a zachováva spojenie s érou, keď tenisky navždy prekročili hranice basketbalového ihriska.

Air Jordan 1 Low „Paris“ – 216 €

Zastúpenie v dnešnom zozname má aj najikonickejší model tenisiek s logom Jumpmana, a to Air Jordan 1 Low v jemnej pastelovej schéme s podtitulom „Paris“.

Mesto módy a lásky patrí medzi obľúbené metropoly v najvyšších kruhoch spoločnosti Jordan Brand, a to nielen vďaka partnerstvu s futbalovým tímom Paris Saint-Germain FC. Dizajnérsky tím v tomto prípade zahalil univerzálnu siluetu AJ 1 do prémiovej kože a semišu, ktoré dopĺňajú reliéfne prvky. Výsledkom sú nadčasové tenisky so vzhľadom vhodným pre Paríž, ktoré budú fungovať aj v iných mestách.

Adidas Originals Samba Nylon „Wonder Clay“ x Wales Bonner – 268 €

Spolupráca medzi značkou Adidas Originals a návrhárkou Wales Bonner šliape ako švajčiarske hodinky. Najnovšia verzia modelu Samba Nylon nás posadila na zadok vďaka svojmu sexy vintage vzhľadu aj použitým materiálom.

Zvršok je vyrobený z hladkej kože vo farbe „Wonder Clay“, zatiaľ čo prekrytie v tvare písmena T cez špic a panely okolo šnúrok sú na tonálnom semiši. Texturálny kontrast medzi týmito materiálmi odráža detaily, ktoré sa nachádzajú aj v iných produktoch s podpisom Wales Bonner. V tomto vintage športovom modeli zvládneš letnú sezónu ľavou zadnou.

Air Jordan 3 Retro „Rio“ x J Balvin – 382 €

Kolumbijský spevák J Balvin si zobral do rúk model Air Jordan 3 Retro, ktorý najprv zahalil do svetlých tónov s prívlastkom „Medellín Sunset“ (nájdeš nižšie), aby neskôr siahol po opačnom farebnom spektre. Výsledkom je temná silueta s neprehliadnuteľnými detailmi s označením „Rio“.

Dominantná je predovšetkým čierna farba, ktorá pokrýva celý základ z prémiovej kože. Na päte a medzipodrážke nájdeš, naopak, pestrú schému aj charakteristický odznak J Balvina. Perfektná letná obuv.

Air Jordan 3 Retro „Medellín Sunset“ x J Balvin – 473 €

Kolumbijský umelec je súčasťou rodiny Jordan Brand od roku 2020, pričom vlastnú verziu modelu Air Jordan 3 Retro s podtitulom „Medellín Sunset“ prvýkrát odhalil ešte v máji 2023. Tenisky však boli v predaji až koncom septembra.

Hudobná hviezda zahalila legendárne tenisky do odvážnej a hravej farebnosti s ikonografiou svojho podpisu na päte. Súčasťou vydania bola aj sprievodná kolekcia oblečenia. Pôvodná cena tenisiek bola 250 dolárov. Cez REFRESHER Market ich kúpiš za výrazne vyššiu cenu, ale sú naozaj pastvou pre oči.