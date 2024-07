Braňo je krízovým manažérom na festivaloch: Keď niekomu príde zle v dave, prekríženie rúk do X na Slovensku nefunguje

Tragédie na festivaloch sa nevyhýbajú ani Slovensku. Môžeš sa na verejných podujatiach cítiť bezpečne?

Prišlo leto a s ním aj zábava. K tej neodmysliteľne patrí dobrá hudba. Môžeš si ju vychutnať napríklad na rôznych slovenských či zahraničných festivaloch a verejných podujatiach. Nedávno však našu krajinu zasiahla správa o tragickej smrti 20-ročného muža, ktorý zomrel na známom slovenskom festivale Hip Hop Žije.

Možno si si položil otázku, či sú tieto verejné podujatia bezpečné. Spýtali sme preto priamo Braňa Tichého, krízového manažéra a spolumajiteľa firmy Safety Crew. Tá mnohým festivalom na Slovensku pomáha eliminovať bezpečnostné riziká a stará sa o plynulý chod verejných podujatí.

V rozhovore nám Braňo prezradil, aké sú najväčšie riziká na festivaloch, či sa niektorým tragédiám dalo a dá zabrániť a čo máš urobiť, ak na festivale potrebuješ pomoc ty alebo niekto v tvojej blízkosti. Prezradil nám aj to, ako fungujú zákony na slovenských festivaloch a či sa organizátori musia riadiť nejakými bezpečnostnými pravidlami a či majú povinnosť poskytnúť návštevníkom vodu.

Ešte predtým než si prečítaš rozhovor s Braňom, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naše články páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Aké riziká hrozia na veľkom podujatí?

Čo sa týka bezpečnosti veľkých a dobre zorganizovaných podujatí, tie riziká sú minimálne a v absolútnej väčšine sa týkajú skôr vecí ako úpal, dehydratácia, prípadne väčšie požitie alkoholu alebo omamných látok. Keď však podujatie nie je dobre pripravené zo strany organizátora, bavíme sa už o vážnejších veciach.

Môže ísť o zlé zorganizovanie evakuácie, napríklad pri búrke alebo počas bezpečnostného incidentu. V takých prípadoch môžu zlyhať organizátori.

Slovenské festivaly navštívia tisíce ľudí. Zdroj: Instagram/Pohoda Festival

Čo môžu robiť ľudia naokolo, ak je niekomu v blízkosti zle?

Najdôležitejšia je prevencia. V ideálnom prípade by ľudia na takýchto podujatiach nemali nikdy zostávať sami. Mali by sa držať v skupinách, vzájomne sa postrážiť a pomôcť si. Tak môžu pomerne skoro identifikovať, že sa niečo deje, a zavolať pomoc.

V každom prípade platí, že v momente, keď je človeku naozaj zle, treba zavolať pomoc či najskôr nejakého usporiadateľa, ktorý je priamo na mieste, alebo potom tiesňovú linku 112.

Ak to nie je život ohrozujúci stav, tak je dobre kontaktovať najprv organizátora a ten bude vedieť, kde je najbližšia zdravotná pomoc v areáli, čo pri volaní na linku 112 operátori ihneď nemusia vedieť.

Počula som, že keď na zahraničných festivaloch ľudia ukazujú v dave rukami X, je to signál, že niekomu je zle a treba urobiť koridor, aby tadiaľ vedeli prísť záchranári.

U nás to nefunguje, ľudia to nepoznajú. Okrem iného, incidenty na HHZ a Grape sa nestali v dave. Toto gesto je navyše viditeľné skôr pre umelca na pódiu, ktorý sa môže rozhodnúť koncert prerušiť a navigovať pomoc na miesto (stalo sa to napríklad počas súčasného koncertného turné Taylor Swift).

Myslíš si, že by pomohlo, keby to u nás ľudia začali používať?

Nemá to zmysel, ako som povedal, je to viditeľné najmä pre umelca na pódiu a dav to nemá šancu vidieť.

Je SBS školená na to, že pri vstupe usúdi, že tento človek tam v takomto stave nemôže ísť? (Je silne podgurážený, vidieť na ňom známky silného požitia omamných látok a pod.)

O tom, koho vpustiť, rozhoduje vždy usporiadateľ, ale vo všeobecnosti platí, že človeka, ktorý je zjavne pod výrazným vplyvom alkoholu alebo omamných látok, by ste v areáli nechceli mať. Je rizikovejší, aj čo sa týka zdravotnej starostlivosti, aj preto, lebo môže spôsobovať nejaký typ nepokoja alebo šarvátok. Je to teda na rozhodnutí organizátora, ale väčšina z nich by takéhoto človeka do areálu nepustila.

Zdroj: Instagram/ Hip Hop Žije

Ako sa dá kontrolovať dav na masovom hromadnom podujatí?

Záleží na tom, o akom festivale alebo koncerte sa bavíme. Tu znovu platí, že dobre zorganizovaný event znamená, že dohľad máte na viacerých úrovniach. Jednak by tam mali byť bezpečnostné kamery, ktoré sú zavedené do control roomu, kde operátori 24/7 sledujú dianie. V prípade, že identifikujú nejaké problémové správanie, tak prostredníctvom vysielačiek komunikujú so záchrankou, s bezpečnostnou službou a podobne.

A druhá úroveň je tá ľudská. My často pre festivaly a koncerty zabezpečujeme aj tzv. crowd supervízorov, ktorí sú školení na problematické správanie špeciálne počas koncertov a masových podujatí, aby neprišlo k problémom typu veľkého tlaku účastníkov alebo tomu, že ľudia odpadávajú v dave a ťažšie sa k nim dostáva pomoc.

Dobre zorganizované festivaly majú zabezpečenú aj certifikovanú zdravotnú službu, ktorá je na mieste vo veľmi krátkom čase a tiež má dobre vyškolenú bezpečnostnú službu, ktorá ten areál pozná a vie zasiahnuť na konkrétnom mieste, kde je to potrebné.

Existujú nejaké „všeobecné“ náznaky alebo signály, pri ktorých viete, že už treba zasiahnuť z hľadiska bezpečnosti?

To závisí od prípadu. Keď prebieha koncert, tak sú isté znaky správania sa davu, ktoré môžu indikovať napríklad to, že je tam príliš veľký tlak. Ten sa dá odsledovať napríklad pomocou bezpečnostných kamier a potom sa dá urobiť nejaký typ zásahu, či už pomôcť ľuďom na predných bariérach, alebo v krajnom prípade prerušiť koncert a uvoľniť ten tlak.

Keď to tak bezpečnostný manažér vyhodnotí, tak sa spolu so stage manažérom dohodnú ako prerušiť koncert alebo ako upozorniť ten dav, aby urobil väčší priestor, ustúpil dozadu a podobne.

Samozrejme, ak sa v areáli nachádzajú ľudia, ktorí ležia na zemi, sú sami a podobne, tak je to niečo, čo pravidelne treba kontrolovať. Sledujeme, či len oddychujú alebo majú nejaký typ zdravotného problému.

Zdroj: Instagram/Lovestream Festival

Sú organizátori povinní zabezpečiť prísun pitnej vody, a ak áno, v akom rozsahu?

Zákon o verejných kultúrnych podujatiach, ktorý máme na Slovensku, je veľmi zastaraný. Pre súčasné potreby v oblasti bezpečnosti je veľmi slabý. Naopak, zákon, ktorý opisuje bezpečnosť na športových podujatiach, je omnoho prísnejší.

Ak sa však pýtate, či je organizátor povinný zabezpečiť pitnú vodu, tak na Slovensku sa dá povedať, že nie je. A potom to zostáva na samotných návštevníkoch.

Myslím si, že návštevníci by sa mali zaujímať, na aký festival idú, ako je tam zabezpečený prísun pitnej vody, ako je tam zabezpečená zdravotná starostlivosť a ďalšie bezpečnostné zložky, a podľa toho vyhodnotiť, či je to samotné podujatie bezpečné alebo nie. Bohužiaľ to na Slovensku funguje takto. Zákon takéto pravidlá bohužiaľ nestanovil, zostáva to na návštevníkovi.

Štandardne sa vraj v zahraničí podávajú vody publiku v predných radoch, hádžu sa flaše do davu a podobne. Je to normou aj u nás?

Aj slovenské festivaly majú veľmi rôznorodý prístup k bezpečnosti. Máme festivaly, ktoré sú zabezpečené naozaj dobre. Starajú sa o svojich návštevníkov a ich pohodlie. Na nich je bežnou praxou, že ľuďom v prvých radách pred pódiom, ktorí nemajú jednoduchú možnosť odísť si po vodu, je voda rozdávaná priamo počas koncertov – takáto prevencia napríklad odpadnutia je vždy jednoduchšia, ako riešiť zdravotný kolaps v tom najhustejšom dave. Dostatok voľne prístupnej pitnej vody je však základom každej dobrej letnej akcie.

Ako vo veľkom dave informovať, že je tam niekomu zle?Zdravotné zásahy uprostred davu sú veľmi komplikované, len dostať sa na miesto, kde sa ten človek nachádza, trvá často dlho. Preto je ideálne, ak človeku, ktorému sa v dave urobí zle, pomôžu na začiatok ľudia okolo a vyvedú ho na okraj davu, prípadne k prednej bariére, ak to majú blízko. Tam majú šancu upozorniť na seba organizátora, ktorý zabezpečí ďalšiu pomoc.

Nikdy však nenechávajte človeka, ktorému je zle, osamote. Zostaňte s ním dovtedy, kým sa o neho nezačne starať organizátor alebo zdravotník.

Kde nájdeme záchranárov na festivaloch?Festivaly, ktorým záleží na bezpečnosti svojich návštevníkov, zabezpečia pre akciu odborne spôsobilú zdravotnú službu, teda záchranárov, prípadne lekárov. Kapacity prvej pomoci na festivale pre tisícky návštevníkov naozaj nie sú dostatočné. Zdravotníci majú v areáli svoje stanovištia, tzv. „hniezda“, ktoré sú jasne vyznačené na festivalových mapách.

Tam môžete prísť v prípade, že potrebujete pomoc, z týchto stanovíšť tiež vyrážajú zdravotníci po areáli v prípade, že je ich zásah potrebný inde. Každý návštevník koncertu či festivalu by sa mal na začiatku oboznámiť s tým, kde sa takéto stanovištia nachádzajú – v prípade, že ich budete potrebovať, to môže ušetriť drahocenný čas.